В Москве висят пропагандистские плакаты «Мы несем мир!» Украинские минометчики удерживают позиции, пытаясь ремонтировать оружие в ожидании новых поставок из США Семьсот девяносто второй день войны. Фотографии

Каждый день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину редакторы «Медузы» выбирают главные военные снимки, сделанные накануне. Эти фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти, однако большинство из них не помещены под специальную плашку, которой обычно редакция скрывает подобные изображения. В серии этих материалов мы стараемся задокументировать войну такой, какая она есть.

США утверждают, что пакета новой помощи Украине хватит до конца 2024 года.

Польша заявила, что готова помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста, уехавших из страны после начала войны. Власти Германии, напротив, сообщили, что позволят остаться в стране даже тем украинцам, у которых истек срок действия паспорта.

Украинский дрон атаковал пассажирский автобус в Брянской области. Пострадали четыре человека, в том числе 14-летний подросток.

«Укрзалізниця» сообщила о трех ударах по железнодорожным веткам в разных регионах Украины.

Россия высылает двух латвийских дипломатов.

The New York Times: США тайно передали Украине более 100 дальнобойных ракет ATACMS.

Кадр дня. Уличная выставка в Москве

В Москве на пешеходной улице Арбат уже несколько месяцев проходит выставка пропагандистских плакатов «Мы несем мир!» «Основная цель выставки — выразить поддержку бойцам специальной военной операции и их семьям через современное творчество отечественных художников», — сообщало РИА «Армия России». «Художники через творчество поделились верой в абсолютную Победу добра над злом», — писал зампредседателя законодательного собрания Тверской области Юрий Цеберганов, вероятно, побывавший на Арбате. Уличное выставочное пространство на Арбате регулярно используется для пропагандистских выставок. Там, в частности, демонстрировали серию снимков «Дети Донбасса», оправдывающих, по замыслу кураторов, вторжение российских войск.

Юрий Кочетков / EPA / Scanpix / LETA

Позиции украинских минометчиков

Президент США Джо Байден подписал закон о выделении Украине пакета военной помощи стоимостью 61 миллиард долларов. Из-за внутренних разногласий американские законодатели полгода не могли согласовать выделение финансирования на помощь Украине (а также Израилю и Тайваню). Власти Украины неоднократно говорили, что из-за того, что в США никак не могут одобрить новый пакет помощи, подразделения ВСУ испытывают нехватку боеприпасов и оружия, уступая по этим показателям противнику. Директор ЦРУ Уильям Бернс предупреждал, что Украина может проиграть войну к концу 2024 года, если конгресс США не согласует законопроект. Байден, объявляя о подписании закона о военной помощи Украине, заявил, что поставки вооружений и боеприпасов начнутся в ближайшее время. Однако, как писала газета The New York Times, украинское командование и военные аналитики считают, что пройдут недели, прежде чем помощь США начнет оказывать влияние на ход боевых действий.

Украинские военные пытаются починить миномет калибра 120 мм, вышедший из строя после очередного выстрела (здесь и далее место съемки и другие данные не раскрываются по соображениям безопасности — прим. «Медузы») Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images

Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images

Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images

Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images

Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images

Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images

Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images

Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images

Восстановление взорванного дома в Запорожье

Российские войска постоянно обстреливают из артиллерии, наносят удары ракетами и атакуют дронами населенные пункты в Запорожской области, полностью захватить которую им не удалось. Воздушная тревога и сигнал ракетной опасности объявляют в регионе несколько раз в день. Несмотря на это, в административном центре области — Запорожье — в апреле впервые с начала полномасштабной войны дети смогли вернуться в школы. Всего подземные убежища, в которых можно проводить занятия, планируют оборудовать в 10 школах в Запорожье и области и отремонтировать еще в 10 учебных заведениях, сообщил 26 апреля глава региона Иван Федоров. В Запорожье также восстанавливают дома, пострадавшие в результате российских обстрелов. На фото одно из таких зданий, поврежденное в результате удара ракеты 22 марта 2023 года.

Dmytro Smolienko / Укринформ / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA

Главные фотографии предыдущего — семьсот девяносто первого — дня войны можно посмотреть по этой ссылке.