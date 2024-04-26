В Москве висят пропагандистские плакаты «Мы несем мир!» Украинские минометчики удерживают позиции, пытаясь ремонтировать оружие в ожидании новых поставок из США Семьсот девяносто второй день войны. Фотографии
Каждый день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину редакторы «Медузы» выбирают главные военные снимки, сделанные накануне. Эти фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти, однако большинство из них не помещены под специальную плашку, которой обычно редакция скрывает подобные изображения. В серии этих материалов мы стараемся задокументировать войну такой, какая она есть.
- США утверждают, что пакета новой помощи Украине хватит до конца 2024 года.
- Польша заявила, что готова помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста, уехавших из страны после начала войны. Власти Германии, напротив, сообщили, что позволят остаться в стране даже тем украинцам, у которых истек срок действия паспорта.
- Украинский дрон атаковал пассажирский автобус в Брянской области. Пострадали четыре человека, в том числе 14-летний подросток.
- «Укрзалізниця» сообщила о трех ударах по железнодорожным веткам в разных регионах Украины.
- Россия высылает двух латвийских дипломатов.
- The New York Times: США тайно передали Украине более 100 дальнобойных ракет ATACMS.
Кадр дня. Уличная выставка в Москве
В Москве на пешеходной улице Арбат уже несколько месяцев проходит выставка пропагандистских плакатов «Мы несем мир!» «Основная цель выставки — выразить поддержку бойцам специальной военной операции и их семьям через современное творчество отечественных художников», — сообщало РИА «Армия России». «Художники через творчество поделились верой в абсолютную Победу добра над злом», — писал зампредседателя законодательного собрания Тверской области Юрий Цеберганов, вероятно, побывавший на Арбате. Уличное выставочное пространство на Арбате регулярно используется для пропагандистских выставок. Там, в частности, демонстрировали серию снимков «Дети Донбасса», оправдывающих, по замыслу кураторов, вторжение российских войск.
Позиции украинских минометчиков
Президент США Джо Байден подписал закон о выделении Украине пакета военной помощи стоимостью 61 миллиард долларов. Из-за внутренних разногласий американские законодатели полгода не могли согласовать выделение финансирования на помощь Украине (а также Израилю и Тайваню). Власти Украины неоднократно говорили, что из-за того, что в США никак не могут одобрить новый пакет помощи, подразделения ВСУ испытывают нехватку боеприпасов и оружия, уступая по этим показателям противнику. Директор ЦРУ Уильям Бернс предупреждал, что Украина может проиграть войну к концу 2024 года, если конгресс США не согласует законопроект. Байден, объявляя о подписании закона о военной помощи Украине, заявил, что поставки вооружений и боеприпасов начнутся в ближайшее время. Однако, как писала газета The New York Times, украинское командование и военные аналитики считают, что пройдут недели, прежде чем помощь США начнет оказывать влияние на ход боевых действий.
Восстановление взорванного дома в Запорожье
Российские войска постоянно обстреливают из артиллерии, наносят удары ракетами и атакуют дронами населенные пункты в Запорожской области, полностью захватить которую им не удалось. Воздушная тревога и сигнал ракетной опасности объявляют в регионе несколько раз в день. Несмотря на это, в административном центре области — Запорожье — в апреле впервые с начала полномасштабной войны дети смогли вернуться в школы. Всего подземные убежища, в которых можно проводить занятия, планируют оборудовать в 10 школах в Запорожье и области и отремонтировать еще в 10 учебных заведениях, сообщил 26 апреля глава региона Иван Федоров. В Запорожье также восстанавливают дома, пострадавшие в результате российских обстрелов. На фото одно из таких зданий, поврежденное в результате удара ракеты 22 марта 2023 года.
Главные фотографии предыдущего — семьсот девяносто первого — дня войны можно посмотреть по этой ссылке.