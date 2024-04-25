Рота дронов CODE 9.2. участвовала в обороне Бахмута, когда город штурмовала ЧВК Вагнера. Ее бойцы продолжают отражать российские атаки на соседний Часов Яр Семьсот девяносто первый день войны. Фотографии
Каждый день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину редакторы «Медузы» выбирают главные военные снимки, сделанные накануне. Эти фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти, однако большинство из них не помещены под специальную плашку, которой обычно редакция скрывает подобные изображения. В серии этих материалов мы стараемся задокументировать войну такой, какая она есть.
- Президент США Джо Байден подписал закон о военной помощи Украине.
- Reuters: США тайно передали Украине ракеты большой дальности ATACMS. ВСУ уже применили их для удара по аэродрому в Крыму.
- Источники «Важных историй» утверждают, что замминистра обороны России Тимура Иванова подозревают в госизмене.
- В Госдуме предложили увеличить тюремный срок по статье о диверсии до 35 лет. Правительство поддерживает.
- Константин Кочанов нарисовал несколько крестов на улицах Москвы. В СИЗО ему угрожали делом о госизмене. Но из-за ошибки следователя он смог уехать из России.
Рота ударных беспилотников ВСУ
В составе 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко действует рота беспилотников CODE 9.2. Она была создана вскоре после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину. Сейчас бойцы роты несут службу в Донецкой области, где российские войска пытаются идти в наступление. Фотографии работы CODE 9.2. были сделаны 24 апреля.
Украинские артиллеристы под Купянском
Под Купянском в Харьковской области украинские военные отражают атаки российской армии. Среди них бойцы 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого. Это подразделение ВСУ было создано в 2015 году и выполняло боевые задачи в Донецкой области, потеряв в боях не менее 76 человек. В феврале 2024 года командный пункт 14-й отдельной механизированной бригады посетил президент Украины Владимир Зеленский. «Спасибо от всех украинцев, от всей Украины за то, что вы делаете ежедневно такую большую работу, за то, что защищаете государство, наши семьи, независимость, наш суверенитет», — заявил он, вручив награды бойцам.
Оружейная выставка в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге 23-25 апреля в центре «Экспофорум» проходит XII международная встреча по вопросам безопасности. В ней, утверждает Совбез РФ, участвуют представители 106 стран.
Главные фотографии предыдущего — семьсот девяностого — дня войны можно посмотреть по этой ссылке.