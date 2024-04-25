Рота дронов CODE 9.2. участвовала в обороне Бахмута, когда город штурмовала ЧВК Вагнера. Ее бойцы продолжают отражать российские атаки на соседний Часов Яр Семьсот девяносто первый день войны. Фотографии

Каждый день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину редакторы «Медузы» выбирают главные военные снимки, сделанные накануне. Эти фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти, однако большинство из них не помещены под специальную плашку, которой обычно редакция скрывает подобные изображения. В серии этих материалов мы стараемся задокументировать войну такой, какая она есть.

Президент США Джо Байден подписал закон о военной помощи Украине.

Reuters: США тайно передали Украине ракеты большой дальности ATACMS. ВСУ уже применили их для удара по аэродрому в Крыму.

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Рота ударных беспилотников ВСУ

В составе 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко действует рота беспилотников CODE 9.2. Она была создана вскоре после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину. Сейчас бойцы роты несут службу в Донецкой области, где российские войска пытаются идти в наступление. Фотографии работы CODE 9.2. были сделаны 24 апреля.

CODE 9.2 начинался как разведывательный взвод, рассказывал в интервью боец роты Андрей, использующий позывной «Дед». В 2022 году, по его словам, бойцы этого подразделения занимались пешей разведкой на местности, нередко вступая в прямое противоборство с противником Alex Babenko / AP / Scanpix / LETA

«С конца 2022 года мы перешли на небо, так как встали в оборону. Пешая разведка сменилась разведкой с воздуха, мы сосредоточились на выполнении диверсионных задач, на нанесении огневого поражения противнику», — говорил «Дед». Дроны показали свою эффективность в зоне боевых действий и было принято решение о создании отдельного взвода беспилотных летательных аппаратов, рассказал он Alex Babenko / AP / Scanpix / LETA

Роту перебросили под Бахмут, который тогда штурмовали наемники ЧВК Вагнера, говорил «Дед». Подразделению поставили задачу «держать дорогу Часов Яр — Хромово — Бахмут», главный на тот момент путь снабжения ВСУ в этом районе. «И мы это сделали», — сообщил он, добавив, что рота уничтожила большое количество российской техники и наемников Alex Babenko / AP / Scanpix / LETA

В мае Бахмут был захвачен россиянами. Украинские военные, в том числе бойцы CODE 9.2, продолжают держать оборону под Бахмутом, где ВС РФ снова перешли в наступление. На фото, сделанном 24 апреля в нескольких километрах от Бахмута, — боец CODE 9.2, использующий позывной «Мамай» Alex Babenko / AP / Scanpix / LETA

«Мамай» ловит разведывательный дрон, вернувшийся после выполнения боевого задания Alex Babenko / AP / Scanpix / LETA

Украинские артиллеристы под Купянском

Под Купянском в Харьковской области украинские военные отражают атаки российской армии. Среди них бойцы 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого. Это подразделение ВСУ было создано в 2015 году и выполняло боевые задачи в Донецкой области, потеряв в боях не менее 76 человек. В феврале 2024 года командный пункт 14-й отдельной механизированной бригады посетил президент Украины Владимир Зеленский. «Спасибо от всех украинцев, от всей Украины за то, что вы делаете ежедневно такую большую работу, за то, что защищаете государство, наши семьи, независимость, наш суверенитет», — заявил он, вручив награды бойцам.

На вооружении 14-й отдельной механизированной бригады стоят, в числе прочего, реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град» Anatolii Stepanov / AFP / Scanpix / LETA

Оружейная выставка в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге 23-25 апреля в центре «Экспофорум» проходит XII международная встреча по вопросам безопасности. В ней, утверждает Совбез РФ, участвуют представители 106 стран.

«Рособоронэкспорт на своем стенде представляет широкий спектр продукции военного, двойного и гражданского назначения, предназначенной для обеспечения безопасности государства», говорится в пресс-релизе. Среди них беспилотники типа «Орлан» (в центре) и «Орион» (справа) Александр Коряков / Коммерсант / SIPA USA / Vida Press

«Отдельное место в выставочном павильоне занимают документы, свидетельствующие о преступлениях киевского неонацистского режима, иностранных наемников и их западных спонсоров против человечности», — сообщил Совбез РФ Александр Коряков / Коммерсант / SIPA USA / Vida Press

Видеообращение к участникам встречи записал президент РФ Владимир Путин. В частности, он заявил, что «Россия готова к тесному взаимодействию со всеми заинтересованными партнерами в обеспечении глобальной и региональной безопасности, в формировании нового, отвечающего интересам большинства стран многополярного мироустройства». Путин выразил уверенность в том, что «нынешняя встреча будет способствовать укреплению сотрудничества на благо наших стран и народов, в интересах мира и стабильности на планете» Александр Коряков / Коммерсант / SIPA USA / Vida Press

Главные фотографии предыдущего — семьсот девяностого — дня войны можно посмотреть по этой ссылке.