В 2023 году незадолго до 9 мая на улицах Москвы появились красные кресты на асфальте. В телеграм-каналах распространялись предположения, что их рисуют для наведения ракет. Вскоре по делу о рисунках задержали 25-летнего электромонтера Константина Кочанова. Незадолго до этого он связался с украинским проектом «Хочу жить» и вскоре стал получать задания от анонимного аккаунта в телеграме. Ему поручали наносить антивоенные надписи на столичных улицах. Проведя в СИЗО (где ему угрожали статьей о госизмене) несколько месяцев, Кочанов смог покинуть Россию — благодаря ошибке следователя и помощи правозащитников из «Первого отдела». «Медиазона» и «Первый отдел» рассказали историю Кочанова.

Фотографии красных крестов, нарисованных на асфальте на улицах Москвы, начали публиковать в телеграм-каналах вечером 8 мая. Появились предположения, что метки наносят украинские диверсанты перед 9 мая для наведения ракет или дронов. Связанный с Минобороны телеграм-канал «Война с фейками» опубликовал пост, в котором говорилось, что кресты — это «метки расположения геодезических пунктов», сделанные для «топографической съемки местности».

Человека, который рисовал кресты, задержали утром 9 мая в районе Аэропорт, им оказался 25-летний электромонтажник Константин Кочанов. Задержание произошло, когда он шел в магазин. На него надели наручники и посадили в машину с тонированными стеклами, где были люди в масках и бронежилетах. Первый вопрос, который ему задали: «Чей Крым?» Кочанов дал им пароль от телефона, где были фотографии крестов. В отделе полиции по Басманному району ему угрожали, и он решил рассказать силовикам, «чего да как было».

По словам Кочанова, в 2019 году он начал смотреть оппозиционные ютьюб-каналы, хотя до этого считал, что в России «хорошая власть». «Главным триггером» для него стало расследование ФБК о дворце Путина. Вторжение российских войск в Украину он не поддержал. Кочанов смотрел ролики украинского блогера Владимира Золкина, который публиковал видео с российскими военнопленными. Из них он узнал о проекте «Хочу жить», созданном при поддержке Минобороны Украины и украинской военной разведки, который, как утверждается, помогает российским военным сдаться в плен. Весной 2023 года Кочанов связался с проектом, объяснив это тем, что заранее хотел бы установить с ними связь, если его мобилизуют на войну. Его внесли в некую базу и спросили, может ли он чем-то помочь. В итоге с ним связался человек с другого аккаунта в телеграме и предложил рисовать граффити в публичных местах.

Кочанов по его поручению сделал, в частности, надпись «Брат, вспомни руины Грозного, не воюй за рос. оккупантов». Ему предложили заплатить за граффити, и он не стал отказываться из-за «финансовых трудностей». Перед 9 мая Кочанову предложили нарисовать кресты в Москве. Для чего это было нужно, ему не объяснили, но он сам решил, что это «не более чем пугалка», поэтому согласился.

В ночь с 6 на 7 мая Кочанов на своем электросамокате поехал в центр Москвы и стал рисовать кресты на асфальте. Он нарисовал их в Большом Козловском переулке недалеко от зданий Минобороны и академии МИД, а также на Нижней Красносельской улице, где неподалеку находится Елоховский собор. Домой Кочанов возвращался на автобусе, так как его самокат разрядился. Он предположил, что именно из-за этого его достаточно быстро вычислили силовики. Незадолго до задержания он выполнил еще одно поручение собеседника из телеграма, запустив фейерверк возле метро «Белорусская» утром 9 мая.

До пожизненного за рисунки на асфальте. Дело Кочанова Первый отдел

10 мая Басманный суд Москвы назначил Кочанову 15 суток ареста по административной статье о неповиновении полиции. Несколько раз его опрашивали полицейские. «Медиазона» отмечает, что в протоколах записана несколько другая версия сотрудничества Кочанова с кураторами. Так, например, там говорится, что в феврале 2023 года он начал получать в телеграме сообщения о возможности заработать. Он согласился, ему поручили сделать граффити «про отправление мусульман Кремлем на войну». Вскоре ему дали задание «оставить символы в виде крестов на асфальте у административных зданий Москвы».

«Хотелось бы отметить, что я осознаю, что под видом телеграм-бота общение со мной вели специально обученные люди, являющиеся сотрудниками силовых ведомств Украины, действующие в интересах Украины», — записано в протоколе по итогам опроса Кочанова. В протоколе также говорится, что в августе 2022 года Кочанов поехал в Ейск в Краснодарском крае на отдых, где сфотографировал колонну военной техники и отправил снимки в белорусский оппозиционный телеграм-канал Nexta.

Вскоре после задержания близкие Кочанова обратились к правозащитникам из «Первого отдела». После этого показаний он больше не давал, воспользовавшись 51-й статьей Конституции, которая позволяет не свидетельствовать против себя. 16 мая против него возбудили уголовное дело о хулиганстве по мотивам политической ненависти (пункт «б» части 1 статьи 213 УК РФ). По словам адвоката Евгения Смирнова из «Первого отдела», это распространенная практика ФСБ, когда спецслужба может инициировать уголовное дело для того, чтобы отправить человека в СИЗО. В изолятор к Кочанову приходили сотрудники ФСБ, говорившие, что против него готовят дело о госизмене за нарисованные кресты и помощь украинским телеграм-каналам.

Кочанов оставался в СИЗО почти до конца 2023 года. Смирнов пояснил, что сотрудники ФСБ, поручившие МВД завести уголовное дело о хулиганстве, не учли особенностей работы дознания. У дознания есть определенный срок, после которого оно не может продолжаться, а должно перейти в следствие. По делу Кочанова этот срок истек. В итоге дело передали из отдела дознания МВД в следственный отдел МВД 2 октября 2023 года. Следователь принял его к производству, но, по словам адвоката, не успел разобраться в нем и вовремя не обратился в суд с ходатайством о продлении меры пресечения. «Следователю позвонили из СИЗО, сказали, что выпускают Кочанова, потому что вышел срок [содержания под стражей]. И вот следователь туда приехал, вызвал адвоката, и они ему оформили подписку о невыезде», — рассказал Смирнов.

Правозащитники предполагали, что после выхода на свободу Кочанова снова арестуют — уже по статье о госизмене. Они продумали план его выезда из России. Вскоре Кочанов оказался за границей. Там он нашел работу. «Просыпаюсь, умываюсь, собираюсь, выхожу на работу, там собираю электрощитки и потом домой. Вообще ничего сверхъестественного или чего-то сверхинтересного», — рассказал Константин Кочанов.

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