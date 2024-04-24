Россия непрерывно атакует Часов Яр. Украина держит оборону — хотя у нее намного меньше снарядов. Войска РФ несут тяжелые потери, но неуклонно продвигаются вперед Семьсот девяностый день войны. Фотографии
Каждый день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину редакторы «Медузы» выбирают главные военные снимки, сделанные накануне. Эти фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти, однако большинство из них не помещены под специальную плашку, которой обычно редакция скрывает подобные изображения. В серии этих материалов мы стараемся задокументировать войну такой, какая она есть.
- МИД Украины ввел временный запрет на оказание консульских услуг для украинцев призывного возраста, находящихся за границей.
- США работают над санкциями против китайских банков за сотрудничество с Россией, пишет The Wall Street Journal.
- Самолеты британских компаний тысячи раз сообщали о проблемах с навигацией на Балтике. Предположительно, GPS глушат российские военные.
- В Одессе при атаке беспилотников пострадали девять человек, среди них четверо детей.
- Европарламент поддержал продление льготного импорта украинской сельхозпродукции еще на год. Продукция будет облагаться пошлинами, только если объемы поставок превысят уровень 2021 года.
- С начала войны 120 жителей Белгородской области погибли в результате обстрелов, заявил глава региона.
Кадр дня. Последствия обстрела Харькова
Российские войска постоянно обстреливают Харьков ракетами, сбрасывают на город бомбы и атакуют его ударными беспилотниками. Погибли и пострадали десятки жителей, энергетическая инфраструктура города почти полностью разрушена. В Харькове из-за обстрелов возникают перебои с подачей электричества, отопительный сезон в городе пришлось завершить досрочно. Источники «Медузы», близкие к Кремлю, заявляли, что власти РФ рассматривают Харьков как одну из целей на данном этапе войны. The Economist писал, что Россия, нанося удары по городу, готовится его штурмовать. Однако военный эксперт «Медузы» Дмитрий Кузнец считает, что у ВС РФ вряд ли есть силы для такой операции. Подробнее об этом можно узнать, послушав подкаст «Медузы».
Позиции украинских артиллеристов под Часовым Яром
Российские войска пытаются захватить Часов Яр в Донецкой области — стратегически важную точку на этом участке фронта. Издание The Wall Street Journal 24 апреля опубликовало статью о том, с чем приходится сталкиваться украинским защитникам города. Украинские военные, пишет издание, очень рассчитывают на союзников, в первую очередь на США, где конгресс спустя полгода все-таки принял пакет военной помощи Украине. Однако, отметил в интервью изданию военный эксперт, австралийский генерал-майор в отставке Мик Райан, многомесячные бои за города, как это было с Бахмутом, обходятся Украине дороже, чем гораздо большей по населению России, — как в политическом, так и в военном плане. Он считает, что властям Украины придется принять «некоторые трудные политические решения». «Вы держитесь за территорию и отдаете много жизней? Или вы отказываетесь от территории и спасаете свою армию? Это та позиция, в которой они находятся», — считает он.
Строительные работы в оккупированном Мариуполе
Российские войска захватили Мариуполь весной 2022 года. За время боев в городе были разрушены почти 90% зданий, тысячи жителей Мариуполя погибли. Власти РФ развернули в Мариуполе масштабное строительство. Во время которого, в частности, считают правозащитники, уничтожаются следы военных преступлений.
Главные фотографии предыдущего — семьсот восемьдесят девятого — дня войны можно посмотреть по этой ссылке.