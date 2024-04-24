Каждый день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину редакторы «Медузы» выбирают главные военные снимки, сделанные накануне. Эти фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти, однако большинство из них не помещены под специальную плашку, которой обычно редакция скрывает подобные изображения. В серии этих материалов мы стараемся задокументировать войну такой, какая она есть.

МИД Украины ввел временный запрет на оказание консульских услуг для украинцев призывного возраста, находящихся за границей.

США работают над санкциями против китайских банков за сотрудничество с Россией, пишет The Wall Street Journal.

Самолеты британских компаний тысячи раз сообщали о проблемах с навигацией на Балтике. Предположительно, GPS глушат российские военные.

В Одессе при атаке беспилотников пострадали девять человек, среди них четверо детей.

Европарламент поддержал продление льготного импорта украинской сельхозпродукции еще на год. Продукция будет облагаться пошлинами, только если объемы поставок превысят уровень 2021 года.

С начала войны 120 жителей Белгородской области погибли в результате обстрелов, заявил глава региона.

Кадр дня. Последствия обстрела Харькова

Российские войска постоянно обстреливают Харьков ракетами, сбрасывают на город бомбы и атакуют его ударными беспилотниками. Погибли и пострадали десятки жителей, энергетическая инфраструктура города почти полностью разрушена. В Харькове из-за обстрелов возникают перебои с подачей электричества, отопительный сезон в городе пришлось завершить досрочно. Источники «Медузы», близкие к Кремлю, заявляли, что власти РФ рассматривают Харьков как одну из целей на данном этапе войны. The Economist писал, что Россия, нанося удары по городу, готовится его штурмовать. Однако военный эксперт «Медузы» Дмитрий Кузнец считает, что у ВС РФ вряд ли есть силы для такой операции. Подробнее об этом можно узнать, послушав подкаст «Медузы».

Жительница Харькова с инвалидностью возле своего дома в Салтовском районе, по которому российские войска нанесли ракетный удар 23 апреля. Были повреждены несколько частных домов и автомобилей. Люди на этот раз не пострадали Sergey Kozlov / EPA / Scanpix / LETA

Позиции украинских артиллеристов под Часовым Яром

Российские войска пытаются захватить Часов Яр в Донецкой области — стратегически важную точку на этом участке фронта. Издание The Wall Street Journal 24 апреля опубликовало статью о том, с чем приходится сталкиваться украинским защитникам города. Украинские военные, пишет издание, очень рассчитывают на союзников, в первую очередь на США, где конгресс спустя полгода все-таки принял пакет военной помощи Украине. Однако, отметил в интервью изданию военный эксперт, австралийский генерал-майор в отставке Мик Райан, многомесячные бои за города, как это было с Бахмутом, обходятся Украине дороже, чем гораздо большей по населению России, — как в политическом, так и в военном плане. Он считает, что властям Украины придется принять «некоторые трудные политические решения». «Вы держитесь за территорию и отдаете много жизней? Или вы отказываетесь от территории и спасаете свою армию? Это та позиция, в которой они находятся», — считает он.

На каждый артиллерийский снаряд, выпущенный Украиной, Россия выпускает 10, и бойцы говорят, что соотношение становится все хуже, говорится в публикации. На линии фронта, которая пролегает по полям и селам к востоку от Часова Яра, россияне несут тяжелые потери, но неуклонно продвигаются вперед, пишет WSJ. Здесь и далее на фото — бойцы 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ, держащие оборону под Часовым Яром Thomas Peter / Reuters / Scanpix / LETA

Украинские войска, говорится в статье, истощены после месяцев непрерывных боев и испытывают острую нехватку человеческих ресурсов. Из-за нехватки людей, говорится в статье, многие военные вместо того, чтобы, как предусмотрено ротацией, проводить на линии фронта по пять дней, проводят там 10-15 суток. За это время у бойцов иногда заканчиваются еда, вода и медикаменты Thomas Peter / Reuters / Scanpix / LETA

„Беспилотники охотятся за транспортными средствами, которые доставляют на линию фронта свежие силы. Раненые бойцы, которым можно было бы помочь, умирают в ожидании эвакуации, потому что никто не может добраться до них, пишет WSJ. „Даже наши командиры находятся на позициях с нами, потому что нам не хватает людей“, — цитирует издание 38-летнего бойца ВСУ, использующего позывной „Кипиш“ Thomas Peter / Reuters / Scanpix / LETA

Украинским войскам под Часовым Яром, отмечает издание, не хватает боеприпасов. Как рассказал 50-летний водитель с позывным «Чижик», занимающийся эвакуацией раненых, когда он едет на передовую, то по рации запрашивает артиллерийское прикрытие, но, часто, по его словам, получает ответ «Нет». «Они говорят: „Извините, у нас мало снарядов“, — цитирует военного издание. Российские войска нехватки снарядов не испытывают. „Они могут обстреливать деревья просто для удовольствия, — сказал изданию 29-летний боец с позывным „Немо“. — Мы можем ответить только тогда, когда будем на 100% уверены в цели“ Thomas Peter / Reuters / Scanpix / LETA

Строительные работы в оккупированном Мариуполе

Российские войска захватили Мариуполь весной 2022 года. За время боев в городе были разрушены почти 90% зданий, тысячи жителей Мариуполя погибли. Власти РФ развернули в Мариуполе масштабное строительство. Во время которого, в частности, считают правозащитники, уничтожаются следы военных преступлений.

В августе 2022 года Минстрой России заявил , что планирует «восстановить» Мариуполь за три года. В феврале 2024 года вице-премьер РФ Марат Хуснуллин утверждал , что в городе практически завершилось восстановление многоквартирных домов Vladimir Aleksandrov / Anadolu / Getty Images

Для получения нового жилья оставшиеся без него мариупольцы должны предоставить оккупационной администрации документы на утраченную недвижимость. Однако даже если документы и сохранились, писала «Медиазона», нет гарантии, что новое жилье дадут Vladimir Aleksandrov / Anadolu / Getty Images

Житель Мариуполя Николай Осыченко рассказывал «Медиазоне», что в первую очередь жилье получают чиновники из оккупационной администрации и приезжие строители. Некоторых жителей Мариуполя, говорил он, «временно» расселили в обжежития, а кто-то до сих пор живет в подвалах AFP / Scanpix / LETA

По словам Осыченко, строительство идет в центре Мариуполя и районах на въезде в город со стороны Донецка и Запорожья. На левом берегу (там находится, в частности, завод «Азовсталь»), который ближе к России, — «жопа такая, что ой-ой-ой», там «разбито почти все», говорил он AFP / Scanpix / LETA

Курировал проект «восстановления» оккупированного Мариуполя заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, писал проект Михаила Ходорковского «Досье». 23 апреля стало известно, что Иванов стал фигурантом уголовного дела. СК официально сообщил, что расследование в отношении него ведут по статье о получении взятки в особо крупном размере, не уточнив подробностей. «Важные истории» со ссылкой на источники в ФСБ утверждают , что Иванова подозревают в госизмене, а «взятка — это для публики». AFP / Scanpix / LETA

Главные фотографии предыдущего — семьсот восемьдесят девятого — дня войны можно посмотреть по этой ссылке.