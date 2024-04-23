The Wall Street Journal: США работают над санкциями против китайских банков за сотрудничество с Россией

США разрабатывают санкции, которые могут отрезать некоторые китайские банки от мировой финансовой системы, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Таким образом Вашингтон надеется прекратить поддержку российской военной промышленности со стороны Пекина.

По мнению американских чиновников, помощь Пекина позволила Москве восстановить военно-промышленный потенциал, так как Китай стал основным поставщиком электронных схем, деталей самолетов, машин и станков в РФ. Банки служат ключевыми посредниками в коммерческом экспорте в Россию, обрабатывая платежи и предоставляя компаниям-клиентам кредиты для торговых операций, поясняет издание. Американские чиновники рассчитывают, что угроза потери доступа к доллару и риск ухудшения торговых связей с Европой заставят Пекин «изменить курс».

При этом собеседники издания поясняют, что введение санкций против банков — это «вариант эскалации» на случай, если дипломатические способы не смогут убедить Пекин ограничить свой экспорт в Россию.

В последние недели Вашингтон усилил давление на Пекин во время частных встреч и звонков, предупреждая, что США готовы принять меры против китайских банков. По словам собеседников The Wall Street Journal, в Вашингтоне надеются, что дипломатические давление позволит избежать введения санкций, которые «могут нарушить хрупкое перемирие» между США и Китаем.

С 24 по 26 апреля Китай посетит госсекретарь США Энтони Блинкен. По данным Financial Times и Bloomberg писали, что он намерен предупредить о «карательных мерах» со стороны Белого дома, если Пекин не прекратит поставлять в Россию военные технологии и технологии двойного назначения

Financial Times сообщала, в 2023 году 90% импортируемых Россией чипов поступали из Китая и использовались в производстве ракет, танков и самолетов. В последнем квартале года также из Китая было импортировано 70% станков, которые, вероятно, использовались в производстве баллистических ракет.