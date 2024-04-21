Энтони Блинкен предупредит Китай о «карательных мерах» в связи с поставками военных технологий в Россию

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Китай с 24 по 26 апреля намерен предупредить о «карательных мерах» со стороны Белого дома, если Пекин не прекратит поставлять в Россию военные технологии и технологии двойного назначения, пишут Financial Times и Bloomberg.

США и их союзники, как пишет Financial Times, становятся «все более нетерпимыми» из-за отказа Китая прекратить поставки в Россию технологий, помогающих в восстановлении промышленной базы — от чипов до двигателей для крылатых ракет. Другие члены «Большой семерки» сообщили Вашингтону, что также либо планируют поднять этот вопрос с Китаем, либо уже это сделали, рассказал американский чиновник на условиях анонимности.

После встречи министров иностранных дел стран «Большой семерки» на Капри на прошлой неделе Блинкен заявил, что Китай вносит «основной вклад» в поддержку российской оборонно-промышленной базы. И хотя Китай, как пишет Bloomberg, «не пересек красную линию» и не поставляет России напрямую оружие или боеприпасы, Блинкен планирует предупредить, что Вашингтон и его союзники едины в их несогласии с ролью Пекина в войне.

О каких «карательных мерах» идет речь, госсекретарь США не уточнил, но по данным нескольких источников FT, Белый дом рассматривает введение санкций против китайских финансовых учреждений и других организаций.

Китай, в свою очередь, по словам одного из источников FT, все больше обеспокоен возможностью введения санкций против своих банков. Другой собеседник издания называет послание Блинкена «самым четким предупреждением, которое США когда-либо передавали лично китайским чиновникам».

В Госдепартаменте США отказались от комментариев.

На прошлой неделе ряд западных изданий со ссылками на американских чиновников писал, что Китай помогает наращивать оборонную промышленность в России, предоставляя беспилотные и ракетные технологии, спутниковые снимки и оборудование, таким образом, что Москва предпринимает «самое амбициозное расширение военного производства со времен СССР». В посольстве КНР в Вашингтоне отрицали поставки вооружений какой-либо стороне российско-украинской войны.

По данным источников FT, в 2023 году 90% импортируемых Россией чипов поступали из Китая и использовались в производстве ракет, танков и самолетов. В последнем квартале года также из Китая было импортировано 70% станков, которые, вероятно, использовались в производстве баллистических ракет.

17 апреля «Известия» писали, что несколько банков Китая, включая крупнейший ICBC, с конца марта перестали принимать платежи в юанях из России, опасаясь риска вторичных санкций. Почти 80% платежей в Китай возвращалось обратно.

отказ китайских банков от работы с россией

Китайские банки все чаще отказываются работать с Россией. Они что, присоединились к санкциям? И чем это грозит российской экономике? 8 карточек