Самолеты британских компаний тысячи раз сообщали о проблемах с навигацией на Балтике. Предположительно, GPS глушат российские военные

С лета 2023 года десятки тысяч авиарейсов, следовавших в Великобританию и из нее, столкнулись с проблемами в работе систем спутниковой навигации в Балтийском регионе. Об этом пишет газета Sun, журналисты которой вместе с исследователями из организации GPSJAM.org проанализировали общедоступные бортовые журналы.

По данным исследователей, за последние восемь месяцев с глушением GPS-сигналов в Балтийском регионе столкнулись 46 тысяч авиарейсов, в том числе 2309 рейсов авиакомпании Ryanair, 1368 рейсов Wizz Air, 82 рейса British Airways. Единственным крупным британским перевозчиком, у которого не было подобных проблем, стал Virgin Atlantic, который не летает через этот регион.

Эксперты, с которым поговорили журналисты, полагают, что проблемы в работе систем спутниковой навигации связаны с действиями российских военных. Так, военный эксперт Джек Уотлинг, сотрудничающий с британским Королевским институтом объединенных исследований (RUSI), отметил, что ВС РФ давно глушат GPS-сигналы в Балтийском регионе.

«Везде, где есть крупный российский гарнизон, вы увидите сбой в GPS», — добавил он, приведя в пример Калининград.

Издание также напоминает, что в январе 2024 года Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) и Международная ассоциация воздушного транспорта (IАТА) провели саммит, посвященный проблемам и .

На саммите происходящее назвали «атаками», однако не уточнили, кто именно за ними стоит. Глава EASA Люк Титгат тогда отметил, что в организации зафиксировали резкий рост числа подобных атак, а также подчеркнул, что они представляют угрозу для безопасности полетов.

В свою очередь представители Ryanair и Easyjet заявили изданию, что у них предусмотрены протоколы на случай возникновения проблем с навигацией во время полетов. В частности, в Ryanair отметили, что в подобных случаях экипажи переходят на альтернативные системы навигации.

«Глушение GPS напрямую не влияет на навигацию самолета, и хотя это известная проблема, это не означает, что самолет был заглушен намеренно», — добавил представитель управления гражданской авиации Великобритании Гленн Брэдли.

В марте издание The Times сообщило, что Россия могла заглушить GPS-сигнал на самолете Королевских военно-воздушных сил Великобритании, на котором министр обороны Грант Шаппс возвращался из Польши в Великобританию. По данным журналистов, сигнал GPS отсутствовал примерно 30 минут, когда самолет Dassault 900LX Falcon пролетал над Балтийским морем рядом с Калининградской областью.