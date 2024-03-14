Россия, предположительно, глушила сигнал GPS на самолете министра обороны Великобритании

Россия, как предполагается, заглушила спутниковый сигнал на самолете Королевских военно-воздушных сил Великобритании, на котором министр обороны возвращался из Польши в Великобританию после учений НАТО. Первой об этом сообщила британская газета The Times. Об этом же пишет Reuters со ссылкой на правительственный источник.

По словам журналиста The Times, летевшего вместе с министром, сигнал отсутствовал примерно 30 минут, когда самолет Dassault 900LX Falcon пролетал над Балтийским морем рядом с Калининградской областью России.

После исчезновения GPS на борту экипаж лайнера использовал альтернативные методы, чтобы определить свое местоположение. Министра обороны и журналистов, путешествовавших вместе с ним, заверили, что электронная атака не угрожает безопасности самолета.

Грант Шаппс наблюдал в Польше за учениями Steadfast Defender — крупнейшими учениями НАТО со времен холодной войны.

В странах Балтийского региона в последние месяцы стали чаще глушить спутниковые сигналы. В конце 2023 года, на Рождество, с этим столкнулись жители Польши, Литвы, Швеции, в канун Нового года отключения произошли в Финляндии. Норвежское управление связи в 2024 году почти каждый день получало сообщения о помехах в GPS, писал The Barents Observer в феврале. Эксперты считают источником вмешательства Россию. Об этом же говорил командующий Силами обороны Эстонии Мартин Херем.