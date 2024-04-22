«Зеркало недели»: МИД Украины ввел временный запрет на оказание консульских услуг для украинцев призывного возраста, находящихся за границей

Министерство иностранных дел Украины поручило всем консульствам страны приостановить оказание консульских услуг для украинцев призывного возраста, находящихся за границей, сообщает издание «Зеркало недели» со ссылкой на письмо первого заместителя министра иностранных дел Андрея Сибиги.

«С целью недопущения избегания гражданами Украины обязанности по урегулированию вопросов военного учета территориальными центрами комплектования и наличия военно-учетных документов поручаю с 23.04.2024 временно приостановить совершение консульских действий по заявлениям граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет», — говорится в письме.

Издание уточняет, что запрет будет действовать до получения ведомством разъяснений относительно положений закона о мобилизации, который вступит в силу в мае. До тех пор украинцы, подпадающие под действие запрета, смогут лишь оформить документы для возвращения в Украину.

Официально украинские власти о введении запрета не сообщали.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации 16 апреля. Этот закон, среди прочего, предусматривает, что без обновления военно-учетных документов военнообязанные украинцы не смогут получить услуги в консульствах страны за рубежом, в том числе оформить загранпаспорт.

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