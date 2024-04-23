«Это будет честно». Глава МИДа Украины подтвердил запрет на консульские услуги для уехавших от мобилизации за границу

Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба официально подтвердил, что распорядился ограничить оказание консульских услуг для украинцев призывного возраста, находящихся за границей.

По словам министра, пребывание за границей не освобождает гражданина Украины от обязанностей перед своей родиной, для которой «в условиях полномасштабной российской агрессии главным приоритетом является защита от уничтожения».

«Как это выглядит сейчас: мужчина призывного возраста уехал за границу, показал своему государству, что вопрос его выживания его не касается, а потом приходит и хочет получить от этого государства услуги, — написал Кулеба в соцсети Х. — Если эти люди считают, что кто-то там, далеко на фронте, воюет и отдает свои жизни за это государство, а кто-то посидит за границей, но при этом будет получать услуги от этого государства, — то так это не работает».

МИД Украины скоро предоставит уточненные разъяснения о новом порядке получения консульских услуг для мужчин мобилизационного возраста. «Это будет честно», — добавил министр.

Накануне украинские СМИ распространили письмо первого заместителя министра иностранных дел Андрея Сибиги, в котором говорилось, что с 23 апреля МИД приостанавливает совершение консульских действий по заявлениям граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет.

Как отмечалось, этот запрет будет действовать до получения МИДом разъяснений относительно положений закона о мобилизации, который вступает в силу в мае. До тех пор украинцы, подпадающие под действие запрета, смогут лишь оформить документы для возвращения в Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации 16 апреля. Этот закон, среди прочего, предусматривает, что без обновления военно-учетных документов военнообязанные украинцы не смогут получить услуги в консульствах страны за рубежом, в том числе оформить загранпаспорт.

Подробнее о законе

«Никто не хочет заниматься непопулярными вещами» В Украине ужесточили правила мобилизации — но недовольны в итоге и политики, и те, кто воюет на фронте. Вот что об этом говорят источники «Медузы» в Киеве

Подробнее о законе

«Никто не хочет заниматься непопулярными вещами» В Украине ужесточили правила мобилизации — но недовольны в итоге и политики, и те, кто воюет на фронте. Вот что об этом говорят источники «Медузы» в Киеве