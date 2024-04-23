В Харькове российской ракетой уничтожена телебашня. Ее не смогут восстановить, пока идет война Семьсот восемьдесят девятый день войны. Фотографии
Каждый день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину редакторы «Медузы» выбирают главные военные снимки, сделанные накануне. Эти фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти, однако большинство из них не помещены под специальную плашку, которой обычно редакция скрывает подобные изображения. В серии этих материалов мы стараемся задокументировать войну такой, какая она есть.
- Российские войска уничтожили телебашню в Харькове. Она разломилась пополам.
- Минобороны РФ объявило, что захватило Новомихайловку — село между Марьинкой и Угледаром.
- ВСУ сбили над Одесской областью шесть из семи запущенных российскими войсками беспилотников.
- Глава ГУР Минобороны Украины: «В ближайшее время нас ждет довольно тяжелая ситуация, но армагеддон не произойдет».
- Военные расходы России в 2023 году стали максимальными с распада СССР.
- Страны Евросоюза хотят включить в 14-й пакет санкций запрет на поставки российского сжиженного природного газа.
- Москвича, обвиняемого в распространении «фейков» об армии из-за уличного опроса, приговорили к принудительным работам.
- Производитель строительных материалов Knauf уйдет из России. Немецкие СМИ обвиняли компанию в участии в восстановлении Мариуполя.
Удар по Харьковской телебашне
Российские войска 22 апреля уничтожили Харьковскую телебашню. В башню, сообщил глава областной администрации Олег Синегубов, попала ракета Х-59. Высота башни составляла около 240 метров, удар был нанесен на уровне 140 метров. Верхняя часть сооружения обрушилась, люди не пострадали — все сотрудники после того, как была объявлена воздушная тревога, ушли в укрытие. Из-за повреждения башни в Харькове и Харьковской области было прервано эфирное телевещание, жителей призвали подключать спутниковое и кабельное телевидение. Мобильная связь и интернет, заявил Синегубов утром 23 апреля, и в Харькове, и на прилегающей территории работают как обычно.
Волонтеры плетут маскировочные сети для ВСУ
Маскировочные сети необходимы военным на фронте, чтобы скрыть свои позиции или технику от разведки противника, в том числе и от дронов. После начала полномасштабного вторжения войск РФ по всей Украине, в том числе в Киеве, волонтеры начали плести сети для военных.
Медпункт «Азова» в Донецкой области
«Азов» весной 2022 года почти два месяца держал оборону на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. В середине мая защитники «Азовстали» по приказу командования вышли с территории завода и попали в плен, а их командиров отвезли в Турцию, где они должны были оставаться до конца войны. Однако «Азов» не прекратил на этом свое существование. В июле 2023 года командиры «Азова» смогли вернуться в Украину (их лично забрал и отвез домой президент Украины Владимир Зеленский). В августе было объявлено, что «Азов» восстановлен и приступил к выполнению боевых задач. Бойцы «Азова» теперь сражаются в Донбассе, где сейчас идут наиболее ожесточенные бои. Эти снимки были сделаны в пункте стабилизации «Азова» в Донецкой области, куда с поля боя для оказания первой помощи доставляют раненых бойцов.
Главные фотографии предыдущего — семьсот восемьдесят восьмого — дня войны можно посмотреть по этой ссылке.