В Харькове российской ракетой уничтожена телебашня. Ее не смогут восстановить, пока идет война Семьсот восемьдесят девятый день войны. Фотографии

Каждый день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину редакторы «Медузы» выбирают главные военные снимки, сделанные накануне. Эти фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти, однако большинство из них не помещены под специальную плашку, которой обычно редакция скрывает подобные изображения. В серии этих материалов мы стараемся задокументировать войну такой, какая она есть.

Российские войска уничтожили телебашню в Харькове. Она разломилась пополам.

Минобороны РФ объявило, что захватило Новомихайловку — село между Марьинкой и Угледаром.

ВСУ сбили над Одесской областью шесть из семи запущенных российскими войсками беспилотников.

Глава ГУР Минобороны Украины: «В ближайшее время нас ждет довольно тяжелая ситуация, но армагеддон не произойдет».

Военные расходы России в 2023 году стали максимальными с распада СССР.

Страны Евросоюза хотят включить в 14-й пакет санкций запрет на поставки российского сжиженного природного газа.

Москвича, обвиняемого в распространении «фейков» об армии из-за уличного опроса, приговорили к принудительным работам.

Производитель строительных материалов Knauf уйдет из России. Немецкие СМИ обвиняли компанию в участии в восстановлении Мариуполя.

Удар по Харьковской телебашне

Российские войска 22 апреля уничтожили Харьковскую телебашню. В башню, сообщил глава областной администрации Олег Синегубов, попала ракета Х-59. Высота башни составляла около 240 метров, удар был нанесен на уровне 140 метров. Верхняя часть сооружения обрушилась, люди не пострадали — все сотрудники после того, как была объявлена воздушная тревога, ушли в укрытие. Из-за повреждения башни в Харькове и Харьковской области было прервано эфирное телевещание, жителей призвали подключать спутниковое и кабельное телевидение. Мобильная связь и интернет, заявил Синегубов утром 23 апреля, и в Харькове, и на прилегающей территории работают как обычно.

Телебашня в Харькове была принята в эксплуатацию в 1981 году Pavlo Pakhomenko / NurPhoto / Getty Images

Она была самым высоким сооружением в Харькове и одной из самых высоких телебашен в Украине Sergey Bobok / AFP / Scanpix / LETA

В марте 2022 года телебашня уже попадала под обстрел. Тогда из-за повреждений она на некоторое время вышла из строя, но затем ее смогли восстановить Sergey Kozlov / EPA / Scanpix / LETA

После ракетного удара, нанесенного 22 апреля, восстановить телебашню можно будет только после завершения боевых действий, заявил «Радио Свобода» директор департамента гражданской защиты Харьковской областной военной администрацииИван Сокол Andrii Marienko / AP / Scanpix / LETA

Волонтеры плетут маскировочные сети для ВСУ

Маскировочные сети необходимы военным на фронте, чтобы скрыть свои позиции или технику от разведки противника, в том числе и от дронов. После начала полномасштабного вторжения войск РФ по всей Украине, в том числе в Киеве, волонтеры начали плести сети для военных.

«Маскировочная сетка является сверхважным элементом, когда речь идет о том, чтобы скрыть наши позиции от вражеской разведки. Можно ею накрыть технику, блиндаж, защитные сооружения. Вражеская разведка не дремлет, они постоянно выискивают наши позиции», — говорил в интервью «Пятому каналу» военнослужащий 103-й бригады теробороны ВСУ Максим Francisco Seco / AP / Scanpix / LETA

При изготовлении сетей, рассказывал волонтер из Харькова, военный эксперт Юрий Калгушкин «24 каналу», используется несколько цветовых схем, «в соответствии с той или иной местностью, где этими сетками будут маскировать». Кроме того, волонтеры могут делать сети и специально под заказ определенных подразделений ВСУ, с учетом, например, того, для маскировки какой техники будут использоваться их изделия Francisco Seco / AP / Scanpix / LETA

Медпункт «Азова» в Донецкой области

«Азов» весной 2022 года почти два месяца держал оборону на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. В середине мая защитники «Азовстали» по приказу командования вышли с территории завода и попали в плен, а их командиров отвезли в Турцию, где они должны были оставаться до конца войны. Однако «Азов» не прекратил на этом свое существование. В июле 2023 года командиры «Азова» смогли вернуться в Украину (их лично забрал и отвез домой президент Украины Владимир Зеленский). В августе было объявлено, что «Азов» восстановлен и приступил к выполнению боевых задач. Бойцы «Азова» теперь сражаются в Донбассе, где сейчас идут наиболее ожесточенные бои. Эти снимки были сделаны в пункте стабилизации «Азова» в Донецкой области, куда с поля боя для оказания первой помощи доставляют раненых бойцов.

Anatolii Stepanov / AFP / Scanpix / LETA

Anatolii Stepanov / AFP / Scanpix / LETA

Anatolii Stepanov / AFP / Scanpix / LETA

Главные фотографии предыдущего — семьсот восемьдесят восьмого — дня войны можно посмотреть по этой ссылке.