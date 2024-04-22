Жителя Москвы приговорили к пяти годам принудительных работ из-за уличного опроса «Радио Свобода»

Останкинский суд Москвы приговорил к пяти годам 38-летнего местного жителя Юрия Коховца, признав его виновным по делу о распространении «фейков» об армии из-за слов, сказанных в уличном опросе «Радио Свобода». Об этом сообщает «Медиазона».

В последнем слове Юрий Коховец заявил, что сожалеет о том, что согласился дать интервью «Радио Свобода» летом 2022 года, поскольку не думал о таких последствиях. «О том, что эти сведения не соответствуют действительности, я не знал, всю информацию тогда получал на ютубе. Политической ненависти в моих словах не было. В моих действиях отсутствует состав преступления, но если суд считает по-другому, прошу назначить наказание в виде штрафа, не связанное с лишением свободы», — сказал Коховец.

Государственный обвинитель просил приговорить Коховца к пяти с половиной годам колонии.

Коховца обвинили в антивоенных высказываниях во время уличного опроса, который журналисты «Радио Свободы» провели 11 июля 2022 года в Москве. Прохожих на улице спрашивали, нужна ли, по их мнению, «разрядка напряженности между Россией и странами НАТО».

Коховец в ответ на вопрос журналистов упомянул убийства мирных жителей в Буче Киевской области. «Наше правительство говорит о том, что оно хочет с националистами бороться, но бомбит торговые центры, в Буче мирных жителей наши военные из Бурятии, из Дагестана расстреливали — вообще без причин. И у людей появляется ненависть к этому всему делу. Все это надо останавливать — у нас один человек может остановить. Как только он это остановит, у нас и разрядка будет в отношениях с НАТО и со всеми другими странами», — сказал Коховец.

Спустя почти год после интервью — 24 марта 2023 года — в отношении Юрия Коховца возбудили уголовное дело, а на следующий день задержали. До суда он находился под подпиской о невыезде. Коховец, как сообщает «Медиазона», частично признал вину.

Статья о «фейках», как и статья о повторной «дискредитации» армии РФ, появилась в Уголовном кодексе вскоре после полномасштабного вторжения российских войск в Украину. За два года войны, как сообщила «Верстка» 17 апреля, по уголовным статьям о «фейках» и «дискредитации» осудили 132 человека.

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