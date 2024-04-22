Производитель строительных материалов Knauf уйдет из России. Немецкие СМИ обвиняли компанию в участии в восстановлении Мариуполя

Немецкий производитель строительных материалов Knauf свернет бизнес в России. Пресс-релиз компании цитирует ТАСС.

В Knauf отметили, что решили отказаться от работы в России «в свете текущих событий». Бизнес будет передан местному менеджменту, «чтобы в будущем сохранить рабочие места для более чем 4000 сотрудников», подчеркивается в пресс-релизе.

Компания отмечает, что для совершения сделки ей еще предстоит получить согласие от властей России.

Украина в ноябре 2023 года объявила Knauf одним из «международных спонсоров войны». В Киеве отмечали, что в 2022 году компания заплатила в России 117 миллионов долларов налогов.

В начале апреля 2024 года немецкий телеканал ARD обвинил Knauf в участии в восстановлении Мариуполя: на фото со стройплощадок была видна продукция с логотипом компании, а официальный дилер Knauf публично отчитывался о проекте строительства жилого дома по поручению Минобороны РФ. В самой Knauf отрицали участие в работах в Мариуполе, подчеркивая, что соблюдают санкции ЕС и осуждают российскую агрессию.