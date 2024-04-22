Российские войска уничтожили телебашню в Харькове. Она разломилась пополам

Российские военные нанесли удар по телебашне в Харькове. В результате атаки башня разломилась на две части. Видео опубликовано в телеграм-каналах.

Глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов подтвердил удар по «объекту телевизионной инфраструктуры». «Во время тревоги сотрудники находились в укрытии. Человеческих жертв нет. На эту минуту есть перебои с сигналом цифрового телевидения», — написал он в фейсбуке.

Минобороны РФ удар не комментировало. Российское государственное агентство РИА Новости утверждает, что на телебашне была установлена антенна связи украинской ПВО.

Харьковская телебашня была самым высоким сооружением в городе. Ее высота составляла 240,7 метра.

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