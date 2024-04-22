Война Семьсот восемьдесят девятый день. Онлайн «Медузы»

SIPRI: военные расходы России в 2023 году стали максимальными с распада СССР. Траты Украины сопоставимы с российскими

Глобальные военные расходы в 2023 году выросли до 2,44 триллиона долларов, следует из доклада Стокгольмского международного института исследований проблем мира ( ). Рост расходов на 6,8% стал рекордным показателем с 2009 года, когда траты на оборону в мире выросли на 6%.

«Рост мировых военных расходов в 2023 году объясняется в первую очередь продолжающейся войной в Украине и эскалацией геополитической напряженности в Азии и Океании, а также на Ближнем Востоке», — говорится в докладе. Авторы SIPRI отметили, что военные расходы выросли во всех пяти географических регионах, а основной рост расходов зафиксирован в Европе, Азии и Океании и на Ближнем Востоке.

В топ-10 стран, в частности, вошла Украина, которая заняла восьмое место, направив на оборону 64,8 миллиарда долларов, что на 51% больше, чем в 2022 году, и на 1272% больше, чем в 2014 году, когда Россия аннексировала Крым. Для сравнения: расходы России за 2023 год, по оценке SIPRI, выросли на 24%, а с 2014 года — на 57%.

Россия в 2023 году направила на военные расходы 5,9% ВВП и 16% всех государственных расходов, что стало самым высоким уровнем, зафиксированным с момента распада Советского Союза, отмечает SIPRI.