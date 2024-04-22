Война Семьсот восемьдесят девятый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 21 апреля читайте здесь.
Главные новости:
- ВСУ сбили над Одесской областью шесть из семи запущенных российскими войсками беспилотников.
- Военные расходы России в 2023 году стали максимальными с распада СССР.
Военным, напавшим на полицейских в Винницкой области, объявили подозрение в убийстве и дезертирстве
Двум украинским военным, которых подозревают в нападении на полицейских в Винницкой области, объявили подозрение в убийстве и покушении на жизнь правоохранителя, незаконном обращении с оружием, а также в дезертирстве в условиях военного положения, сообщает Офис генпрокурора Украины.
В отношении военных ведутся следственные действия. Предъявленные им статьи предусматривают от девяти до 15 лет лишения свободы, либо наказание вплоть до пожизненного срока.
- В ночь на 20 апреля в Гайсинском районе Винницкой области Украины двое мужчин открыли огонь по полицейским, остановившим их автомобиль для проверки. Один из полицейских, 20-летний Максим Зарецкий, погиб, его напарник был ранен.
- На следующий день двоих подозреваемых в нападении задержали в селе Липецкое Подольского района Одесской области. Это военные, отец и сын 52 и 26 лет.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- За сутки произошло 85 боевых столкновений. Российские войска нанесли четыре ракетных и 45 авиаударов, а также совершили 71 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям украинских сил.
- На лиманском направлении российские войска 17 раз атаковали позиции ВСУ в районах Серебрянского лесничества Луганской области и Тернов Донецкой области.
- На бахмутском направлении ВСУ отбили 14 атак в районах Белогоровки Луганской области, а также Верхнекаменского, Выемки и Богдановки Донецкой области.
- На авдеевском направлении украинские силы отбили 16 атак в районах Очеретино, Бердычей, Уманского, Яснобродовки, Нетайлово и Первомайского Донецкой области.
- На новопавловском направлении ВСУ продолжают удерживать позиции в районах Георгиевки, Новомихайловки, Водяного и Урожайного Донецкой области, где российские силы 23 раза пытались прорвать оборону.
- На ореховском направлении российские войска четыре раза атаковали позиции ВСУ в районах Старомайорского Донецкой области и Работино Запорожской области.
- На херсонском направлении российские войска предприняли четыре безуспешные атаки на позиции ВСУ на левом берегу Днепра.
- Украинская авиация нанесла удары по девяти районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских войск. Силы ПВО уничтожили две управляемые авиационные ракеты Х-59, а подразделения ракетных войск нанесли поражение одному району сосредоточения личного состава и одному пункту управления беспилотниками российских войск.
Пожалуйста, относитесь с осторожностью к заявлениям непосредственных участников конфликта о собственных успехах и потерях противника на поле боя.
SIPRI: военные расходы России в 2023 году стали максимальными с распада СССР. Траты Украины сопоставимы с российскими
Глобальные военные расходы в 2023 году выросли до 2,44 триллиона долларов, следует из доклада Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI). Рост расходов на 6,8% стал рекордным показателем с 2009 года, когда траты на оборону в мире выросли на 6%.
«Рост мировых военных расходов в 2023 году объясняется в первую очередь продолжающейся войной в Украине и эскалацией геополитической напряженности в Азии и Океании, а также на Ближнем Востоке», — говорится в докладе. Авторы SIPRI отметили, что военные расходы выросли во всех пяти географических регионах, а основной рост расходов зафиксирован в Европе, Азии и Океании и на Ближнем Востоке.
В топ-10 стран, в частности, вошла Украина, которая заняла восьмое место, направив на оборону 64,8 миллиарда долларов, что на 51% больше, чем в 2022 году, и на 1272% больше, чем в 2014 году, когда Россия аннексировала Крым. Для сравнения: расходы России за 2023 год, по оценке SIPRI, выросли на 24%, а с 2014 года — на 57%.
Россия в 2023 году направила на военные расходы 5,9% ВВП и 16% всех государственных расходов, что стало самым высоким уровнем, зафиксированным с момента распада Советского Союза, отмечает SIPRI.
Посол Дании в Украине Оле Эгберг Миккельсен подтвердил, что Копенгаген передаст Киеву все свои истребители F-16.
«Не беспокойтесь, самолеты для Украины точно будут. Это весь наш парк F-16, который сейчас выводится из эксплуатации, потому что мы получаем новое поколение самолетов F-35», — сказал Миккельсен в интервью каналу «Мы — Украина» (цитата по «Украинской правде»).
По словам посла, часть самолетов F-16 будет доставлена в Аргентину, однако Украина получит обещанное количество истребителей.
Сроки поставки Миккельсен не назвал. Ранее министр обороны Дании Троэльс Лунд Поулсен говорил, что Дания делает все возможное, чтобы первые самолеты F-16 появились в Украине летом.
Воздушные силы ВСУ отчитались о шести сбитых над Одесской областью беспилотниках
В ночь на 22 апреля Воздушные силы ВСУ сбили пять ударных и один разведывательный беспилотник, сообщил командующий Николай Олещук.
Российские войска, по его словам, запустили по территории Украины семь ударных беспилотников типа «Шахед-131/136» и три зенитные управляемые ракеты С-300/С-400. Все дроны были сбиты над Одесской областью.
Один беспилотник попал по территории фермерского хозяйства, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер. Повреждены складские здания и сельскохозяйственная техника, люди не пострадали.
Мэрия Одессы сообщила, что в городе временно не ходят троллейбусы и трамваи, на линии планируется вывести дополнительные автобусы.
Здравствуйте! Начинается 789-й день полномасштабного вторжения российских войск в Украину. В этой трансляции мы продолжим следить за главными событиями, связанными с войной. Спасибо, что читаете нас.