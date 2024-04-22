Рамзан Кадыров во время встречи президента РФ Владимира Путина и президента ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна Алексей Никольский / Спутник / imago images / Scanpix / LETA

В январе 2019 года главе Чечни Рамзану Кадырову поставили диагноз «некроз поджелудочной железы». Об этом говорится в материале «Новой газеты Европа». По информации издания, у Кадырова развился панкреонекроз — заболевание, при котором часть поджелудочной железы отмирает.

«Новая газета Европа» не объясняет, откуда получила эту информацию. Официального подтверждения этой информации нет, чеченские власти публикацию не комментировали.

По данным издания, с 2019 года Кадыров как минимум дважды в год проходит «регулярные, в том числе и хирургические» процедуры в Центральной клинической больнице (ЦКБ) управделами президента РФ в Москве. В феврале того же года Кадыров временно передал управление республикой премьеру Муслиму Хучиеву, заявив, что у него грипп. При этом он рассказал, что в течение двух дней ему ставили капельницы. В январе 2020 года Кадыров снова передал полномочия главы Чечни из-за «временной нетрудоспособности».

«Новая» утверждает, что летом 2020 года Кадыров, переболев коронавирусом, «получил в нагрузку <…> серьезные проблемы с эндокринной системой».

В материале говорится, что весной 2022 года состояние здоровья главы Чечни стало «стремительно ухудшаться». В результате, как утверждает «Новая», отказа почек и застоя жидкости в легких у Кадырова появилась одышка, он стал «с трудом говорить, медленно ходить, слишком тепло для чеченского климата одеваться».

В середине сентября 2023 года в телеграм-каналах (в частности, в оппозиционном чеченском телеграм-канале NIYSO) появилась информация о плохом состоянии здоровья Кадырова и что он якобы «впал в кому». Сообщалось, что глава Чечни госпитализирован в ЦКБ. Источники «Новой газеты Европа» в больнице утверждают, что Кадыров попал в ЦКБ с острой дыхательной недостаточностью, «развившейся у него в результате передозировки транквилизатора „Дормикум“». Этот препарат используется «для того, чтобы успокоить пациентов перед хирургическим вмешательством», так как действующее вещество (мидазолам) «оказывает седативное и снотворное действие». По данным «Новой», препарат оказался «эффективным средством» для Кадырова, который якобы страдает от сильных болей, бессонницы и повышенной тревожности (откуда эта информация у «Новой», не уточняется — прим. «Медузы»). Злоупотребление препаратом может привести к проблемам с дыханием. В таком состоянии, по словам источников издания, Кадырова госпитализировали в ЦКБ. Главу Чечни подключили к аппарату , введя в медикаментозную кому.

Подробнее о слухах про ухудшение здоровья Кадырова

В СМИ и телеграм-каналах (не в первый раз) пишут о болезни Кадырова. Украинская разведка утверждает, что он в «тяжелом состоянии» В ответ опубликовано видео, где глава Чечни прогуливается под дождем

Подробнее о слухах про ухудшение здоровья Кадырова

В СМИ и телеграм-каналах (не в первый раз) пишут о болезни Кадырова. Украинская разведка утверждает, что он в «тяжелом состоянии» В ответ опубликовано видео, где глава Чечни прогуливается под дождем

20 сентября 2023 года в телеграм-канале Кадырова появился пост, в котором говорилось, что он «жив и здоров». В нем подтверждалось, что глава республики посещал ЦКБ, но для того, чтобы навестить своего дядю Магомеда Кадырова, который там проходил лечение. На опубликованном пресс-службой Кадырова видео глава Чечни сидит в палате рядом с дядей, лежащим на больничной койке. Уже 6 октября Кадыров и его дядя попали на видео с открытия новой мечети в Грозном. «Новая» отмечает, что Магомед Кадыров выглядел «просто неприлично здоровым», а глава Чечни «смотрелся неважно».

В сентябре 2023 года врачи ЦКБ стабилизировали состояние Кадырова и «более-менее вернули ему дееспособность», утверждает «Новая». По словам источника в больнице, Кадырову провели МРТ мозга, результат которого «привел близких Кадырова в подавленное состояние». Издание приводит цитату источника, близкого к депутату Госдумы Адаму Делимханову (один из ближайших соратников Кадырова — прим. «Медузы»), о том, как родственники главы республики якобы отреагировали на диагноз: «Прежнего лидера уже не будет, [новая] болезнь будет серьезно [на него] влиять. Даже в том случае, если он сейчас и оправится, он будет уже ни живым, ни мертвым». О какой «новой болезни» идет речь, «Новая» не уточняет.

По информации издания, для снижения внимания к теме здоровья Кадырова российские власти решили запустить «пиар-кампанию», которая призвана была показать, что с главой Чечни все в порядке. В ней принял участие в том числе президент РФ Владимир Путин, который несколько раз публично встречался с Кадыровым. В сентябре 2023 года было опубликовано видео встречи Кадырова с главой МЧС Александром Куренковым, которая состоялась «в рамках рабочей поездки» главы Чечни в Москву. «Новая» утверждает, что встреча проходила в кабинете главного врача ЦКБ. Через несколько дней журналистка Ксения Собчак рассказала, что ей по видеосвязи позвонил Кадыров. По ее словам, во время звонка глава Чечни ел орехи кешью. «Агентство» предполагало, что эта деталь использовалась намеренно, так как людям с почечной недостаточностью рекомендуют ограничить употребление орехов (о том, что у Кадырова почечная недостаточность, сообщал тогда в том числе бывший главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов — прим. «Медузы»).

В рамках пиар-кампании «федеральные пиарщики по согласованию с администрацией президента РФ» также посоветовали Кадырову опубликовать видео, как его 15-летний сын Адам избивает Никиту Журавеля. Видео появилось в канале Кадырова 25 сентября. После этого также была запущена история с постоянными награждениями Адама Кадырова различными медалями. «Новая» отмечает, что благодаря этому «тема больного Рамзана Кадырова довольно быстро ушла из информационной повестки».

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В конце сентября Кадыров вернулся в Чечню, после чего стали появляться многочисленные новости о том, что глава республики участвует в различных официальных мероприятиях. Министр информации Чечни Ахмед Дудаев сообщал о «50 пунктах деятельности главы ЧР за десять дней», что, по его словам, стало «лучшим ответом провокаторам и болтунам всех мастей».

«Новая газета Европа» утверждает, что именно с сентября 2023 года в администрации президента РФ якобы начали «разрабатывать сценарий на случай вынужденной смены власти в Чечне». Издание предполагает, что преемником Кадырова может стать бывший замглавы МВД Чечни, командир спецназа «Ахмат» . В апреле 2024 года он был назначен заместителем начальника Главного управления по военно-политической работе Минобороны.

Через несколько часов после публикации «Новой газеты Европа» в телеграм-канале Кадырова появился пост, в котором говорится, что глава республики провел совещание «по вопросам участия региона в специальной военной операции в Украине». Видео, прикрепленное к посту, длится более четырех минут. Как обратило внимание «Агентство», Кадырова показывают крупным планом в общей сложности около 40 секунд, но камера ни разу не задерживается на лице главы Чечни надолго. Во время крупных планов Кадыров в основном сидит в одной позе.