Минздрав: в России каждый четвертый участник войны и родственник погибшего военнослужащего нуждается в помощи психотерапевта или психиатра

Каждому четвертому человеку, обратившемуся за психологической помощью через фонд , рекомендовали получить медицинскую помощь — у психотерапевта, психиатра или психиатра-нарколога. Об этом говорится в недавно выпущенном отчете Минздрава России о своей работе в 2023 году. Приведенные данные касаются периода с июня 2023 года по январь 2024 года.

Как выяснило издание «Медвестник», в говорится о том, что благодаря сотрудничеству с фондом «Защитники Отечества» психологическую помощь получили 18,6 тысячи человек (из них больше 10 тысяч — бывшие военнослужащие и члены семей тех, кто погиб во время войны). Непосредственно с фондом за этот период сотрудничали 409 медицинских психологов и 27 врачей-психотерапевтов.

В Минздраве сообщили, что с июля 2023 года открыли , где можно получать психологическую помощь. Это сделали «для повышения доступности психологической помощи» тем, кто участвовал в войне. Всего там получили помощь 315 тысяч человек (это не только военнослужащие и члены их семей, но и беженцы).

Как сообщает «Медвестник», министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что к концу 2024 года психологической помощью планируют обеспечить 100% людей, а не 15%, как было в 2023 году.

На практике это выглядит так

После войны в Россию вернутся десятки тысяч людей с ПТСР — на порядок больше, чем из Чечни и Афганистана Государство уже готовится к этому, но не слишком эффективно. Мы рискуем столкнуться с разгулом преступности и домашнего насилия

На практике это выглядит так

После войны в Россию вернутся десятки тысяч людей с ПТСР — на порядок больше, чем из Чечни и Афганистана Государство уже готовится к этому, но не слишком эффективно. Мы рискуем столкнуться с разгулом преступности и домашнего насилия