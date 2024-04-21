Война Семьсот восемьдесят восьмой день. Онлайн «Медузы»

Спикер группировки войск «Хортица» Назар Волошин заявил, что обстановка на восточном фронте в последние дни «обострилась»

По его словам, в районе ответственности войск «Хортица» «самыми горячими» оказались бахмутское и авдеевское направления, пишет УНИАН.

«Вражеская армия не прекращает попыток и в дальнейшем штурмовать позиции наших защитников, используя при этом все виды вооружений и артиллерии, [в том числе] танки, беспилотники различных типов, а также авиацию для нанесения КАБАми и ФАБами ударов, чтобы достичь своей цели. Цель у них одна — это выход на админграницы Донецкой области», — пояснил Волошин.

Он отметил, что за минувшие сутки на всей линии фронта произошло 115 боевых столкновений, но большая часть боев пришлась именно на зону ответственности группировки «Хортица».

Волошин добавил, что российские войска продолжают наступать на Часов Яр, который, как утверждал главком ВСУ Александр Сырский, военное руководство РФ планирует захватить к 9 мая. «Часов Яр держится. Враг давит, но ситуация полностью контролируется подразделениями сил обороны. Противника в городе нет», — подчеркнул спикер.

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ВСУ все труднее сдерживать российские атаки — не только под Авдеевкой и в Часовом Яре, но и на участках, где линия фронта не двигалась с 2022 года Карта боев на 13 апреля

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