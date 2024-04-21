Война Семьсот восемьдесят восьмой день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 20 апреля читайте здесь.
Главные новости:
- Сенат США рассмотрит законопроект о военной помощи Украине на первом голосовании 23 апреля.
- Власти аннексированного Севастополя заявили, что российские военные отбили ракетную атаку на один из своих кораблей.
Спикер группировки войск «Хортица» Назар Волошин заявил, что обстановка на восточном фронте в последние дни «обострилась»
По его словам, в районе ответственности войск «Хортица» «самыми горячими» оказались бахмутское и авдеевское направления, пишет УНИАН.
«Вражеская армия не прекращает попыток и в дальнейшем штурмовать позиции наших защитников, используя при этом все виды вооружений и артиллерии, [в том числе] танки, беспилотники различных типов, а также авиацию для нанесения КАБАми и ФАБами ударов, чтобы достичь своей цели. Цель у них одна — это выход на админграницы Донецкой области», — пояснил Волошин.
Он отметил, что за минувшие сутки на всей линии фронта произошло 115 боевых столкновений, но большая часть боев пришлась именно на зону ответственности группировки «Хортица».
Волошин добавил, что российские войска продолжают наступать на Часов Яр, который, как утверждал главком ВСУ Александр Сырский, военное руководство РФ планирует захватить к 9 мая. «Часов Яр держится. Враг давит, но ситуация полностью контролируется подразделениями сил обороны. Противника в городе нет», — подчеркнул спикер.
Германия может передать оборудование со своих закрытых энергообъектов для восстановления энергосистемы Украины
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра энергетики страны Германа Галущенко.
«Канцлер Германии предложил возможность посмотреть на немецкие закрытые объекты, которые могут использоваться [в качестве доноров]», — заявил министр.
Галущенко также добавил, что помощь для восстановления энергосистемы Украины поступает постоянно, в том числе от Литвы. «Мы сейчас с литовскими друзьями работаем очень тесно. Наша группа специалистов в Литве сейчас смотрит, какое оборудование на старых тепловых станциях, чтобы мы смогли использовать в качестве доноров для восстановления в Украине», — пояснил он.
- В последнее время российские войска регулярно наносят удары по энергетическим объектам Украины. Так, 11 апреля Россия полностью уничтожила Трипольскую ТЭС — крупнейшую станцию в Киевской области.
- Западные СМИ, в том числе телеканал CNN, отмечали, что российские военные начали использовать новую тактику ударов по энергетическим объектам: если раньше атаки были разрозненны, то теперь стали более точными и концентрированными.
ISW: российские войска, скорее всего, усилят свои атаки в ближайшие недели — пока военная помощь США не прибыла в Украину
Российские войска в ближайшие недели, скорее всего, активизируют наступательные операции, чтобы воспользоваться уязвимостью Украины, обусловленной нехваткой вооружений, говорится в сводке американского Института изучения войны (ISW).
Как отмечают аналитики, российские военные в последнее время продолжали, а в некоторых районах активизировали наступательные операции, в чем им, по мнению экспертов, помогала засушливая погода и сохраняющаяся нехватка вооружения у украинских военных. Также ВС РФ воспользовались уязвимостью украинской ПВО, чтобы разрушить энергетическую сеть и нанести долгосрочный ущерб инфраструктуре и оборонно-промышленному потенциалу Украины.
«Ожидаемое прибытие американской помощи, вероятно, побудит российское командование активизировать наступательные операции, а также ракетные и беспилотные удары для достижения значимых в оперативном отношении результатов, которых, безусловно, будет труднее достичь против хорошо оснащенных украинских сил», — пишет ISW.
Авторы отчета также отмечают, что за последние шесть месяцев, когда ситуация со снабжением и оснащением украинских военных ухудшалась, российские войска добились только тактических успехов. Эксперты полагают, что после того, как ВСУ начнут получать помощь от США, российским военным не удастся добиться прорыва, который мог бы привести к обрушению линии фронта.
Тем не менее в ближайшие недели ВС РФ могут добиться значительных в оперативном отношении успехов, отдавая приоритет участкам фронта, где украинская оборона выглядит относительно нестабильной, или районам, где в пределах досягаемости российских войск находится значимые в военном отношении территории — например, у Часова Яра.
За прошедшие сутки российские войска обстреляли территорию десяти украинских областей, сообщает медиацентр Минобороны Украины.
В общей сложности были атакованы 138 населенных пунктов и 157 объектов инфраструктуры. Войска РФ применяли минометы, танки, ствольную артиллерию, реактивные системы залпового огня, зенитно-ракетные комплексы, оперативно-тактические ракетные комплексы, беспилотники и тактическую авиацию.
Число погибших и раненых среди гражданского населения уточняется.
США рассматривают возможность отправки новых военных советников в свое посольство в Киеве
Об этом пишет Politico со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера и американских чиновников, пожелавших остаться анонимными.
«В течение этого конфликта министерство обороны пересматривало и корректировало наше присутствие в стране в соответствии с изменением условий безопасности. Сейчас мы рассматриваем возможность отправки нескольких дополнительных советников для усиления Управления оборонного сотрудничества при посольстве», — заявил Райдер.
Он подчеркнул, что советники не будут участвовать в боевых действиях, а будут консультировать и поддерживать украинское правительство и вооруженные силы. Райдер отказался обсуждать конкретную численность личного состава «из соображений оперативной безопасности».
Источники Politico утверждают, что Вашингтон может отправить в Киев до 60 человек. Они будут помогать с поставками вооружений и осуществлять надзор за оружием. По словам двух источников, новый контингент также будет помогать украинским военным в обслуживании поставленного оружия.
Первая партия вооружений от США может прибыть в Украину через несколько дней после принятия законопроекта о военной помощи
Об этом пишет издание The New York Times со ссылкой на американских чиновников.
Собеседники издания прямо не сказали, какое именно оружие Вашингтон отправит Киеву в рамках первого пакета помощи. Однако пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер ранее заявил, что речь, вероятно, про боеприпасы для систем противовоздушной обороны и артиллерии.
«У нас очень надежная логистическая сеть, которая позволяет нам очень быстро перемещать военные средства. Мы можем доставить их в течение нескольких дней», — подчеркнул он.
Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредит Китай о «карательных мерах» в связи с поставками военных технологий в Россию
Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Китай с 24 по 26 апреля намерен лично предупредить о «карательных мерах» со стороны Белого дома, если Пекин не прекратит поставлять в Россию военные технологии и технологии двойного назначения, пишут Financial Times и Bloomberg.
США и их союзники, как пишет Financial Times, становятся «все более нетерпимыми» из-за отказа Китая прекратить поставки в Россию технологий, помогающих в восстановлении промышленной базы — от чипов до двигателей для крылатых ракет. Другие члены «Большой семерки» сообщили Вашингтону, что также либо планируют поднять этот вопрос с Китаем, либо уже это сделали, рассказал американский чиновник на условиях анонимности.
После встречи министров иностранных дел стран «Большой семерки» на Капри на прошлой неделе Блинкен заявил, что Китай вносит «основной вклад» в поддержку российской оборонно-промышленной базы. И хотя Китай, как пишет Bloomberg, «не пересек красную линию» и не поставляет России напрямую оружие или боеприпасы, Блинкен планирует предупредить, что Вашингтон и его союзники едины в их несогласии с ролью Пекина в войне.
О каких «карательных мерах» идет речь, госсекретарь США не уточнил, но по данным нескольких источников FT, Белый дом рассматривает введение санкций против китайских финансовых учреждений и других организаций.
Китай, в свою очередь, по словам одного из источников FT, все больше обеспокоен возможностью введения санкций против своих банков. Другой собеседник издания называет послание Блинкена «самым четким предупреждением, которое США когда-либо передавали лично китайским чиновникам».
В Госдепартаменте США отказались от комментариев.
- На прошлой неделе ряд западных изданий со ссылками на американских чиновников писал, что Китай помогает наращивать оборонную промышленность в России, предоставляя беспилотные и ракетные технологии, спутниковые снимки и оборудование, таким образом, что Москва предпринимает «самое амбициозное расширение военного производства со времен СССР». В посольстве КНР в Вашингтоне отрицали поставки вооружений какой-либо стороне российско-украинской войны.
- По данным источников FT, в 2023 году 90% импортируемых Россией чипов поступали из Китая и использовались в производстве ракет, танков и самолетов. В последнем квартале года также из Китая было импортировано 70% станков, которые, вероятно, использовались в производстве баллистических ракет.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное:
- Российские войска нанесли 15 ракетных и 63 авиационных удара, а также совершили 109 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских сил и населенным пунктам.
- Под артиллерийским огнем оказались более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.
- За сутки произошло 115 боевых столкновений.
- На купянском направлении ВСУ отбили две атаки в районе Стельмаховки Луганской области.
- На лиманском направлении украинские военные отразили десять атак в районе Тернов Донецкой области.
- На бахмутском направлении ВСУ отбили 28 атак в районах Белогоровки Луганской области, Верхнекамеского, Спорного, Клещеевки, Ивановского и Нового Донецкой области.
- На авдеевском направлении украинские военные отразили 32 атаки в районах населенных пунктов Семеновка, Новокалиново, Очеретино, Бердычи, Уманское, Яснобродовка, Невельское и Александрополь Донецкой области.
- На новопавловском направлении ВСУ отбили 25 атак в районах Георгиевки, Новомихайловки, Водяного и Урожайного Донецкой области.
- На ореховском направлении украинское военные отразили четыре атаки в районах Старомайорского Донецкой области и Работино Запорожской области.
- На херсонском направлении украинские военные отбили три атаки российских войск на плацдарм ВСУ на левом берегу Днепра.
- За прошедшие сутки украинская авиация нанесла удары по восьми районам сосредоточения личного состава ВС РФ.
- Подразделения ракетных войск нанесли удары по пункту управления, складу боеприпасов, средству противовоздушной обороны, двум районам сосредоточения личного состава и одному району сосредоточения вооружения и военной техники противника.
Пожалуйста, относитесь с осторожностью к заявлениям непосредственных участников конфликта о собственных успехах и потерях противника на поле боя.
В Севастополе российские военные сбили противокорабельную ракету, заявил назначенный Россией губернатор города Михаил Развожаев.
«Утром на одном из кораблей на Северной стороне военные отбили атаку противокорабельной ракеты. От упавших осколков произошло небольшое возгорание, которое оперативно ликвидировали», — написал он.
В Минобороны РФ произошедшее пока не комментировали.
В районе 8:30 движение по Крымскому мосту временно перекрыли. Оно было возобновлено спустя час. Местный телеграм-канал «Крымский ветер» писал, что на Северной стороне очевидцы наблюдали пожарные машины, направлявшиеся в сторону бухты.
Сенат США рассмотрит законопроект о военной помощи Украине на первом голосовании в начале недели
О том, что голосование по законопроекту начнется 23 апреля, сообщил лидер демократического большинства в верхней палате парламента США Чак Шумер.
«Сенат заключил соглашение о завершении работы [по законопроекту] первым голосованием во вторник», — написал Шумер в соцсетях. Он подчеркнул, что сенат «готов сделать следующий шаг».
Здравствуйте! Начинается 788-й день полномасштабного вторжения российских войск в Украину. В этой трансляции мы продолжим следить за главными событиями, связанными с войной. Спасибо, что читаете нас.