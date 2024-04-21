В Украине задержали двоих подозреваемых в нападении на полицейских в Винницкой области

В Одесской области задержали двоих мужчин, открывших огонь по сотрудникам полиции, которые остановили их машину для проверки, сообщил глава Национальной полиции Украины Иван Выговский.

По словам Выговского, нападавшие — двое военных, отец и сын 52 и 26 лет, уроженцы Винницкой области. Их имена не называются. В Сухопутных силах ВСУ накануне подтвердили, что на видео с нападением, распространенном телеграм-каналами, военнослужащие одной из воинских частей.

Один из двоих подвергшихся нападению полицейских, Максим Зарецкий, успел выстрелить в ответ и ранил нападавших, но позже погиб сам.

В отношении задержанных начато уголовное производство об убийстве или покушении на убийство сотрудника правоохранительных органов при исполнении служебных обязанностей (статья 348 УК Украины). Им грозит наказание вплоть до пожизненного срока.

В ночь на 20 апреля в Гайсинском районе Винницкой области Украины двое мужчин открыли огонь по полицейским, остановившим их автомобиль для проверки. Один из полицейских, 20-летний Максим Зарецкий, погиб, его напарник был ранен.

В украинских телеграм-каналах сообщалось, что по подозрению в нападении в розыск объявлены Валерий и Виталий Василаке 1972 и 1998 годов рождения. Они ли были задержаны, в Нацполиции Украины не уточняют.