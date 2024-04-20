В Винницкой области Украины преступники открыли огонь по полицейским, остановившим их автомобиль для проверки, и скрылись. В розыск объявлены двое военных
В Гайсинском районе Винницкой области Украины преступники в ночь на 20 апреля открыли огонь по полицейским, остановившим их автомобиль для проверки.
20-летний полицейский Максим Зарецкий погиб, его напарник ранен. Нападавшим удалось скрыться.
По подозрению в нападении на полицейских в розыск объявлены двое военных — Валерий и Виталий Василаке 1972 и 1998 годов рождения (предположительно, отец и сын). Офис Генпрокурора Украины сообщает, что проверяется причастность военнослужащих к этому преступлению.
Украинские СМИ, включая УНИАН (Внимание! На этом видео показано убийство. Подумайте, готовы ли вы увидеть такие кадры), публикуют распространившуюся в телеграм-каналах запись нападения, сделанную нагрудной камерой полицейского.
Появились сообщения, что разыскиваемые военные служили в 28-й отдельной механизированной бригаде, но командование этого подразделения ВСУ заявило, что эта информация не соответствует действительности.
Телеграм-каналы сообщают, что разыскиваемые за нападение на полицейских сдались и задержаны, но официально эта информация на момент публикации заметки подтверждена не была.