В Винницкой области Украины преступники открыли огонь по полицейским, остановившим их автомобиль для проверки, и скрылись. В розыск объявлены двое военных

В Гайсинском районе Винницкой области Украины преступники в ночь на 20 апреля открыли огонь по полицейским, остановившим их автомобиль для проверки.

20-летний полицейский Максим Зарецкий погиб, его напарник ранен. Нападавшим удалось скрыться.

По подозрению в нападении на полицейских в розыск объявлены двое военных — Валерий и Виталий Василаке 1972 и 1998 годов рождения (предположительно, отец и сын). Офис Генпрокурора Украины сообщает, что проверяется причастность военнослужащих к этому преступлению.

Украинские СМИ, включая УНИАН (Внимание! На этом видео показано убийство. Подумайте, готовы ли вы увидеть такие кадры), публикуют распространившуюся в телеграм-каналах запись нападения, сделанную нагрудной камерой полицейского.

Появились сообщения, что разыскиваемые военные служили в 28-й отдельной механизированной бригаде, но командование этого подразделения ВСУ заявило, что эта информация не соответствует действительности.

Телеграм-каналы сообщают, что разыскиваемые за нападение на полицейских сдались и задержаны, но официально эта информация на момент публикации заметки подтверждена не была.

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