Война Семьсот восемьдесят седьмой день. Онлайн «Медузы»

Целью атаки украинских беспилотников в регионах России была энергетическая инфраструктура, питающая объекты российского ВПК. Об этом сообщает Hromadske со ссылкой на свои источники.

По данным издания, атака была совместной операцией Службы безопасности Украины, Главного управления разведки и Сил специальных операций.

«Дроны СБУ в очередной раз доказали свою эффективность и продемонстрировали результат — успешно отработали по инфраструктуре, которая обеспечивает бесперебойную работу военных объектов на территории России», — цитирует Hromadske своего источника.

Минобороны РФ сообщало о 50 беспилотниках, сбитых над 8 регионами России. Погибли, по сообщениям местных властей, два человека.