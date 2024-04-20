Война Семьсот восемьдесят седьмой день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 19 апреля читайте здесь, фотографии предыдущего дня войны смотрите здесь.
Главные новости дня:
- Владимир Зеленский подписал указ, ограничивающий работу онлайн-казино; он запретил военнослужащим играть в азартные игры до конца военного положения
- В Винницкой области Украины двое предполагаемых военнослужащих открыли стрельбу по полицейским, остановившим их для проверки документов;
- Минобороны РФ отчиталось о 50 беспилотниках, сбитых над регионами России. В Украине говорят, что целью атаки была энергетическая инфраструктура ВПК РФ
- Вице-премьер Забайкалья Марат Мирхайдаров, отправившийся воевать в Украину, заявил, что его полугодовой контракт заканчивается и он возвращается назад
Воздушная тревога на всей территории Украины — возможен запуск ракет с МиГ-31К.
В Киеве объявлена воздушная тревога.
УНИАН: информация о задержании военнослужащих, открывших огонь по полицейским, не подтвердилась. Издание утверждает, что опубликованное ранее фото с задержанными мужчинами оказалось фейком, их продолжают разыскивать.
В Белгородской области в результате обстрела погибла беременная женщина
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что село Новая Таволжанка попало под обстрел ВСУ. Осколком снаряда тяжело ранило беременную женщину, переходившую дорогу — ее доставили в больницу, но от полученных травм она умерла.
Пострадали еще три человека.
Военнослужащие, открывшие огонь по полицейским в Винницкой области, задержаны
Об этом сообщает канал «Украина Сейчас», который также публикует фото с задержанными. Канал утверждает, что мужчины сами сдались полиции. Официально об их задержании не сообщалось.
Канал «Главред» утверждает, что мужчин задержали в селе Соболевка Винницкой области.
В Харькове произошли взрывы, сообщает УНИАН.
Глава областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что россияне атакуют город и призвал жителей города укрыться.
Целью атаки украинских беспилотников в регионах России была энергетическая инфраструктура, питающая объекты российского ВПК. Об этом сообщает Hromadske со ссылкой на свои источники.
По данным издания, атака была совместной операцией Службы безопасности Украины, Главного управления разведки и Сил специальных операций.
«Дроны СБУ в очередной раз доказали свою эффективность и продемонстрировали результат — успешно отработали по инфраструктуре, которая обеспечивает бесперебойную работу военных объектов на территории России», — цитирует Hromadske своего источника.
Минобороны РФ сообщало о 50 беспилотниках, сбитых над 8 регионами России. Погибли, по сообщениям местных властей, два человека.
Полицейского, погибшего в результате нападения в Винницком районе, зовут Максим Зарецкий, ему было 20 лет, сообщает Национальная полиция Украины.
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УНИАН публикует ориентировку на двух мужчин, расстрелявших полицейских в Винницкой области Украины. Предположительно, это отец и сын Валерий и Виталий Василаке, военнослужащие.
Ранее украинские СМИ также опубликовали видео с нательной камеры одного из полицейских, которые остановили автомобиль с мужчинами для проверки документов.
В Белгородской области грузовой автомобиль попал под обстрел с украинской стороны, утверждает губернатор региона Вячеслав Гладков.
По словам Гладкова, грузовик, который двигался по дороге в Белгородском районе, был атакован FPV-дроном. Водитель не пострадал, но кабина машины получила «значительные повреждения».
Мощный взрыв произошел в Херсоне, сообщают украинские СМИ. Подробности пока неизвестны.
В Волчанске Харьковской области в результате российских обстрелов погиб мужчина. Как сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов, около 8 утра 20 апреля российские войска ударили по девятиэтажке и жилому дому.
В результате попадания по многоэтажке пострадала 60-летняя женщина. В результате попадания по частному дому погиб 50-летний мужчина.
Зеленский запретил онлайн-казино для украинских военных
Президент Украины подписал указ, который вводит в действие решение Совета национальной обороны и безопасности (СНБО) Украины, принятое 20 апреля 2024 года и касающееся работы онлайн-казино.
Указ в частности предписывает военному командованию на весь период действия военного положения запретить военнослужащим доступ к игорным заведениям и азартным играм в интернете.
Кроме того, вводятся ограничения на рекламу онлайн-казино и блокировка нелегальных сайтов.
Последствия российского удара по Днепру
19 апреля российские войска ударили ракетами по жилому дому в Днепре. По состоянию на утро 20 апреля, в результате удара в городе погибли три человека и пострадали 24.
Утром 20 апреля украинские СМИ сообщили, что в Днепре снова произошли взрывы. Подробности произошедшего пока не приводятся.
Миноброны РФ: 50 украинских беспилотников атаковали восемь регионов России
- Министерство обороны утверждает, что сбило:
- 26 дронов в Белгородской области,
- 10 в Брянской,
- 8 в Курской,
- 2 в Тульской,
- по одному — в Смоленской, Рязанской, Калужской и Московской областях.
По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в Порозе при пожаре, вызванном ударом дронов, погибли два человека.
В Винницкой области Украины двое мужчин в камуфляже открыли огонь по полицейским. Один полицейский погиб, второй ранен, стрелявших ищут
Как пишет УНИАН, в 1:40 ночи в Гайсинском районе полицейские остановили внедорожник для проверки документов. В этот момент мужчины, сидевшие в машине, открыли по полицейским огонь.
Стрелявшие скрылись. На территории Винницкой и Одесской областей Украины началась полицейская операция.
Здравствуйте. Сегодня 787-й день полномасштабного вторжения России в Украину. В новом онлайне «Медуза» будет рассказывать о ходе боевых действий и связанных с ними событиях в остальном мире.
Хронику предыдущего дня войны читайте здесь.