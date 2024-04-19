Российские войска ударили ракетами по Днепру. Погибли два человека, как минимум 15 пострадали

Войска РФ в ночь на 19 апреля нанесли массированный ракетный удар по Днепропетровской области. По данным главы администрации региона Сергея Лысака, всего было выпущено 11 ракет — две ночью и девять утром. Часть ракет удалось сбить, написал Лысак в своем телеграм-канале, не вдаваясь в подробности.

В Днепре в результате ракетного удара был поврежден жилой дом и два инфраструктурных объекта. Погибли два человека, 15 получили ранения, сообщил глава областной администрации. В свою очередь «РБК-Украина» со ссылкой на МВД сообщает о двух погибших и 16 пострадавших.

От ракетных ударов также пострадали Кривой Рог и Синельниково, где ранены по три человека.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал западных союзников ускорить поставки систем ПВО. «Сейчас [системы] ПВО должна быть не на складах, а в реальных городах и общинах, которые подвергаются ударам террористов», — написал Зеленский в своем телграм-канале, также выразив соболезнования родным и близким погибших.