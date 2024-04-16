Архив семьи Петриченко

На фронте погиб гражданский активист, военнослужащий ВСУ Павел Петриченко, сообщила его сестра Марина Петриченко. Павел был сержантом 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка. Он погиб 15 апреля в Донецкой области при выполнении боевого задания. 16 апреля ему бы исполнилось 32 года, отмечает «РБК — Украина».

До полномасштабного российского вторжения в Украину Петриченко работал проектным менеджером и был гражданским активистом, в частности, участвовал в Евромайдане. Перед началом полномасштабной войны Петриченко занимался проектами украинского шоумена Сергея Притулы, в том числе возглавлял штаб его партии, о создании которой так и не объявили из-за вторжения.

С начала войны Петриченко работал в фонде поддержки украинской армии, где в его задачи входило принимать и распределять помощь, в том числе оружие для ВСУ. С апреля 2022 года активист служил в 59-й бригаде, где в итоге стал командиром подразделения беспилотников. В Украине он был известен по своим соцсетям, где активно обсуждал общественно-политическую жизнь страны.

В конце марта 2024 года Петриченко опубликовал тред в соцсети Х о пристрастии людей — особенно военнослужащих ВСУ — к азартным играм. После этого об игромании в украинской армии рассказали и другие военные. Петриченко запустил петицию с призывом запретить на время войны и закрыть доступ к онлайн-казино для военных. В обращении активист заявил, что военнослужащие, которые уже третий год находятся на фронте, особенно психологически уязвимы, а азартные игры для многих из них «становятся единственным способом справиться со стрессом» и вызывают зависимость. «Нередки случаи, когда игрозависимые военнослужащие тратят на игры все свое и берут микрокредиты, заводя себя и свои семьи в „долговую яму“, или же сдают в ломбарды дроны и тепловизоры, нанося вред не только себе, но и собратьям», — говорилось в петиции.

Петриченко обвинял игорный бизнес в том, что он умышленно таргетирует рекламу онлайн-казино на военнослужащих и «отбеливает» свою деятельность небольшими благотворительными пожертвованиями в пользу ВСУ. «Многие российские онлайн-казино таргетируют рекламу на украинского потребителя, чтобы получить доступ к персональным данным военнослужащих и других граждан, что несет непосредственную угрозу национальной безопасности нашего государства. Огромные долги военнослужащих с игровой зависимостью также могут стать элементом давления и манипуляции со стороны спецслужб страны-агрессора», — заявил активист.

Петиция Петриченко быстро набрала популярность. За день было поставлено больше 26 тысяч подписей из 25 тысяч, необходимых для рассмотрения. В ответ президент Украины Владимир Зеленский поручил ответственным ведомствам, в том числе СБУ, собрать данные о том, распространена ли зависимость от азартных игр среди военных. Позже он провел совещание по теме азартных игр. По его итогам Зеленский пообещал, что власти страны «готовят соответствующие шаги, которые придадут необходимый контроль над отраслью и помогут защитить интересы общества».

В начале апреля парламентский комитет Верховной рады Украины одобрил закон (его внесли в парламент еще в 2023 году) о ликвидации Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, а также выступил за усиление контроля за игорным бизнесом. Функции комиссии собираются передать Министерству цифровой трансформации Украины.

Украинский блогер и волонтер , комментируя гибель Петриченко, назвал его «моральным авторитетом». «Сегодня, несколько часов назад, Украина потеряла человека, который был для меня моральным авторитетом и ориентиром. Человека, который менял эту страну и должен был менять ее дальше, еще больше. Таких людей очень мало, он погиб как воин — на поле боя», — написал Лаченков в сторис в инстаграме.

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