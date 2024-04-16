Война Семьсот восемьдесят третий день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 15 апреля читайте здесь, фотографии предыдущего дня войны смотрите здесь.
Главные новости:
- США заявили, что не будут помогать Украине сбивать ракеты и дроны, как делали это в Израиле во время атаки Ирана.
- В конгрессе США предложили принять отдельные законопроекты по помощи Украине, Израилю и Тайваню.
- Зеленский заявил, что Украина не сможет победить в войне с Россией без возобновления поддержки со стороны США.
- По словам президента, Трипольская ТЭС была разрушена, поскольку во время российской атаки у украинских военных закончились ракеты ПВО.
На телеведущую Анастасию Ивлееву составили протокол о «дискредитации» армии
На телеведущую и блогера Анастасию Ивлееву составили административный протокол о «дискредитации» армии РФ (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП).
Материалы дела поступили 16 апреля в Тверской суд Москвы, обратила внимание «Медиазона». Что именно стало причиной составления протокола, неизвестно.
В пресс-службе московских судов сообщили, что заседание по делу назначено на 25 апреля.
- Анастасия Ивлеева была организатором «почти голой» вечеринки, которая прошла в московском клубе «Мутабор» в декабре 2023 года. Фото с мероприятия попали в сеть, вызвав возмущение провластных активистов. Участники вечеринки, среди которых были Филипп Киркоров, Дима Билан, Лолита Милявская и Ксения Собчак, попали в черные списки — их концерты отменяли, имена убирали с афиш, рекламодатели отказывались от сотрудничества. Знаменитости выпустили публичные извинения. Ивлеева извинилась дважды. Дима Билан съездил с «гуманитарной миссией» в Донбасс, Филипп Киркоров выступил перед ранеными военными, а Лолита Милявская пообещала восстановить храм «на одной из новых территорий».
Глава киевского подразделения ДТЭК Денис Бондарь предупредил, что в Киеве могут ввести веерные отключения электроэнергии
Как пишет УНИАН, во время брифинга Бондарь отметил, что российские удары по объектам энергетики довели энергосистемы Украины до критического состояния.
По его словам, график отключений электроэнергии в Киеве введут в случае повышенного потребления и новых российских обстрелов. При этом в данный момент вводить веерные отключения не планируется, поскольку электроснабжение в Киеве остается стабильным.
- Войска РФ 22 марта нанесли по Украине один из крупнейших ударов, затронувший не менее десяти регионов страны. Тогда без электричества на короткое время остались более одного миллиона домохозяйств. После этой атаки Россия начала наносить удары по украинским электростанциям по всей стране. Как писала газета Financial Times, Россия, вероятно, стала выбирать в качестве целей электростанции в менее защищенных регионах.
- 11 апреля российские военные полностью уничтожили Трипольскую ТЭС — крупнейшую станцию в Киевской области. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил происшедшее тем, что у защищавших город военных закончились ракеты ПВО.
Украинец обвинил российских военных в пытках. Судиться он намерен в Аргентине — благодаря механизму универсальной юрисдикции
Гражданин Украины подал иск в суд Аргентины, в котором обвинил российских военных в незаконном лишении свободы и пытках. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на судебные документы.
Жалоба объемом около 70 страниц была подготовлена юристами пострадавшего и украинской неправительственной организацией The Reckoning Project.
В исковом заявлении мужчина утверждает, что во второй половине 2022 года находился в одной из тюрем, организованных российскими военными на юге Украины. Его содержали в камере площадью в десять квадратных метров, в которой находились от 12 до 20 других заключенных. Пострадавший также заявил, что в тюрьме его пытали электрическим током.
Если аргентинский суд примет жалобу к рассмотрению, она станет первым делом о военных преступлениях России в Украине, возбужденным за пределами Европы и США, отмечает агентство.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС должен предоставить Украине больше оружия, чтобы «восстановить баланс сил»
В интервью газете Le Monde Боррель заявил, что на поле боя в Украине установился «динамический тупик», в котором ни одна из сторон не может добиться прорыва. Однако России, по словам главы европейской дипломатии, удается занимать новые территории Украины за счет численного превосходства.
«Мы должны восстановить баланс сил. В этой истории есть асимметрия: России не нужно побеждать, ей достаточно не проиграть. В то же время Украина должна победить, чтобы отразить вторжение. В демографическом отношении разница огромна, и в Украине наблюдается эффект истощения. Только от нас зависит, сможем ли мы дать ей возможность атаковать», — заявил Боррель.
Он добавил, что созвал на 22 апреля Совет по иностранным делам и обороне, чтобы обсудить, как ЕС может удовлетворить потребности Украины в боеприпасах и, возможно, в средствах противовоздушной обороны. По мнению Борреля, странам Запада следует предоставить Украины необходимые средства ПВО. «Дешевле купить системы Patriot, чем восстанавливать элекстростанцию, на которую нацелились россияне», — заявил он.
«Я стучу в двери государств-членов, чтобы сказать им, что если у них нет зенитных батарей, то они должны их купить для Украины. Дело постепенно продвигается, но взносы государств-членов сильно разнятся», — отметил Боррель.
Российские войска атаковали Берислав в Херсонской области управляемой авиационной бомбой, сообщил глава областной администрации Александр Прокудин.
По его словам, удар пришелся по жилой застройке, 15 человек пострадали. «Травмы легкие, пострадавшим была оказана медицинская помощь, от госпитализации они отказались», — написал Прокудин.
Прокуратура Херсонской области сообщила, что начала расследование по статье о нарушении законов и обычаев войны (часть 1 статьи 438 УК Украины).
Брифинг Минобороны РФ. Главное:
- На купянском направлении ВС РФ улучшили положение по переднему краю и отразили две атаки в районе Тернов Донецкой области. ВСУ потеряли до 30 военнослужащих.
- На донецком направлении российские военные заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение силам противника в районах Андреевки, Красногоровки, Курдюмовки и Клещеевки Донецкой области. ВСУ потеряли до 630 военнослужащих.
- На авдеевском направлении ВС РФ улучшили тактическое положение и отразили восемь атак в районах населенных пунктов Новокалиново, Семеновка, Петровское, Нетайлово и Бердычи Донецкой области. ВСУ потеряли более 380 военнослужащих.
- На южно-донецком направлении российские военные улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение силам противника в районах Луговского Запорожской области, Угледара, Урожайного и Старомайорского Донецкой области. ВСУ потеряли до 80 военнослужащих.
- На херсонском направлении ВС РФ нанесли огневое поражение силам противника в районах населенных пунктов Орехов Запорожской области и Ивановка Херсонской области. ВСУ потеряли до 40 военнослужащих.
- Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией были поражены склады боеприпасов и горючего ВСУ, цеха производства и хранения беспилотников, а также скопления живой силы и военной техники противника в 133-х районах.
- Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты 155 украинских дронов, шесть крылатых ракет Storm Shadow, две противорадиолокационные ракеты HARM, четыре авиационные ложные воздушные цели MALD, а также два реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и «Ураган».
Пожалуйста, относитесь с осторожностью к заявлениям непосредственных участников конфликта о собственных успехах и потерях противника на поле боя.
Глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить дело против полицейских, которые избили петербургского нацбола, воевавшего в Украине
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении полицейских, которых подозревают в избиении в Петербурге участника войны с Украиной.
В релизе СК говорится, что в Петербурге сотрудники полиции, «в том числе азербайджанской национальности», избили участника СВО. Фамилии избитого участника войны СК не приводит, однако «Фонтанка» пишет, что речь об активисте партии «Другая Россия», нацболе Леониде Лепешкине.
Накануне петербургские издания сообщали, что Лепешкина избили при обыске, проведенном у него после акции в поддержку ужесточения миграционного законодательства. В телеграм-канале петербургского отделения партии «Другая Россия Э. В. Лимонова» говорилось, что Лепешкина ударили за отказ разблокировать телефон, а затем «заткнули рот, повалили на пол и начали выкручивать ноги и руки». После того, как Лепешкин сказал полицейским, что воевал в Украине, его посадили на диван и начали задавать ему вопросы «под дулом пистолета», угрожая выстрелить.
Затем, как утверждает телеграм-канал, полицейские получили звонок от начальства и сказали Лепешкину, что за него ходатайствуют как за «ветерана СВО», поэтому оформлять на него ничего не будут.
Издание «Бумага» нашло во «ВКонтакте» закрытый профиль полного тезки Лепешкина. В нем есть фотография, на которой Лепешкин изображен в окружении сослуживцев — как выяснила «Бумага», боевиков добровольческого батальона «Эспаньола», состоящего из футбольных фанатов.
- 11 апреля петербургские нацболы провели возле управления МВД по делам миграции в Петербурге акцию против «завоза в РФ масс мигрантов из Средней Азии и Закавказья». На акции, в частности, был стенд с фотографией одного из террористов, напавших на «Крокус Сити Холл» и подписью «Лицо миграционной политики России».
- В ходе акции задержали двух ее участников — Илью Степанова и Артема Мороза. В 78 отделе полиции их, как пишет «Фонтанка» со ссылкой на защитников, избили «используя для этого резиновый член». Адвокаты нацболов подали заявление в СК.
В Минобороны Украины во время внутреннего аудита обнаружили нарушений на сумму более десяти миллиардов гривен
Об этом сообщил заместитель министра обороны Украины Юрий Джигир в интервью «Укринформ».
«Во время аудиторских исследований выявлены нарушения, неэффективные управленческие решения и риски в управлении активами на общую сумму более 10 млрд грн. То есть внутренним аудитом идентифицированы определенные возможные негативные последствия, которые требуют немедленного реагирования», — отметил он.
Джигир добавил, что часть нарушений была устранена во время аудита. «Благодаря внедрению аудиторских рекомендаций был достигнут экономический эффект на общую сумму более 1,5 миллиарда гривен», — добавил замминистра.
Reuters: Россия и Украина готовились подписать соглашение о безопасности судов в Черном море, но Киев вышел из сделки
Россия и Украина практически достигли договоренности с Турцией о новом соглашении по обеспечению безопасности судоходства в Черном море, но накануне турецких президентских выборов Киев неожиданно вышел из сделки, пишет Reuters со ссылкой на четыре источника.
Переговоры, как рассказали собеседники Reuters, проводились при посредничестве Турции по настоянию ООН и шли в течение двух месяцев. В марте была достигнута предварительная договоренность по тексту. В нем говорилось, что Украина и Россия обеспечат свободный и безопасный проход торговых судов в Черном море. Москва и Киев обязались не наносить удары по гражданским торговым судам, а также не арестовывать и не обыскивать их.
По данным Reuters, Украина не хотела официально подписывать сделку, но дала согласие на то, чтобы президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о соглашении 30 марта. Но «в последнюю минуту» Киев вышел из соглашения и сделка была сорвана, утверждают источники Reuters.
Причины, по которым Киев вышел из сделки, неизвестны. В Украине, России и Турции срыв сделки не прокомментировали.
- Первое соглашение о безопасности судов в Черном море при вывозе зерна из украинских портов было подписано Россией, Украиной, Турцией и ООН в июле 2022 года. Затем его несколько раз продлевали, однако спустя год, в июле 2023-го, Россия вышла из сделки. Позже российские власти заявляли, что готовы вернуться при условии выполнения Западом ряда условий, к которым, в частности, относилось подключение Россельхозбанка к SWIFT, поставки запчастей для сельхозтехники и разморозка активов российских компаний.
- После окончания сделки Украина запустила альтернативный коридор для прохода судов в Черном море. Однако в феврале 2024 года Владимир Зеленский говорил, что без военной помощи США Украина не сможет защитить черноморский морской коридор.
Владимир Зеленский: Украина не сможет победить в войне без поддержки США
Если конгресс США не проголосует за предоставление помощи Украине, то шансов победить у нее не будет. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью PBS.
Президента спросили, как долго украинские войска смогут продержаться, если помощь от США не будет возобновлена. «Я говорю вам откровенно — без этой помощи шансов победить у нас не будет», — сказал Зеленский.
Он добавил, что для победы «надо быть намного сильнее противника», однако в данный момент соотношение артиллерийских снарядов у сторон составляет один к десяти. «Можем ли удержать позиции? Нет. При таком соотношении они будут ежедневно толкать нас назад. Если мы хотим на 100% защитить то, что сегодня под нашим контролем, мы должны от одного [снаряда] перейти к сопоставимым цифрам — десять к десяти», — заявил президент. Он также отметил, что Украине сложно воевать с Россией, поскольку у последней есть большая армия и «неограниченный» человеческий резерв.
Президент подчеркнул, что Украине нужно больше оружия, в том числе средств ПВО, чтобы победить в войне. «Есть конкретное оружие, чтобы идти вперед. И есть конкретное оружие, чтобы защитить небо. И есть конкретные средства, чтобы разблокировать небо, чтобы люди шли вперед. Этот план существует. Он есть у наших партнеров», — подчеркнул Зеленский.
Главу Союза десантников Урала приговорили к девяти годам по делу о взятке. И сразу освободили как участника войны
В Екатеринбурге главу Союза десантников Урала Евгения Тетерина приговорили к девяти годам колонии по делу о посредничестве при передаче взятки (часть 4 статьи 291.1 УК) и освободили от наказания в зале суда в связи с прохождением военной службы в период мобилизации.
По данным издания E1, Тетерина освободили на основании части 2 статьи 80.2 УК. Она предусматривает, что мобилизованные или контрактники могут быть освобождены от наказания со дня получения государственной награды или увольнения с военной службы. Издание Itʼs My City пишет со ссылкой на решение судьи, что Тетерин получил госнаграду. Его адвокат Дмитрий Бушухин называет освобождение своего подзащитного первым в России случаем применения этой нормы закона.
Обвинение просило для Тетерина 10 лет колонии строгого режима и штраф в размере 30 миллионов рублей. При этом прокурор просила в качестве смягчающих обстоятельств учесть боевые награды Тетерина, его состояние здоровья (он был ранен на фронте), а также участие в благотворительности.
Верх-Исетский районный суд вместе с девятью годами колонии назначил Тетерину 25 миллионов рублей штрафа. Сам Тетерин в суде своей вины не признал.
- Евгения Тетерина задержали в ноябре 2021 года и обвинили в посредничестве при передаче взятки в особо крупном размере. По версии следствия, он пообещал уральской компании, которая вела работы в карьере в поселке Шабры под Екатеринбургом, приостановить проверки Ростехнадзора за деньги. Их он оставил «в условленном месте».
- В декабре 2022 года Тетерин не явился на суд из-за командировки в Донбасс. Омбудсмен Свердловской области Татьяна Мерзлякова заявила, что это она предложила Тетерину помочь с возвращением домой мобилизованных с нарушениями, и написала ходатайство в суд с просьбой перенести предварительное слушание. Тетерин вернулся с фронта в декабре 2023 года с ранением. Суд возобновился в январе 2024 года.
- В конце марта 2024 года Владимир Путин подписал закон, освобождающий от уголовной ответственности мобилизованных и заключивших контракт на прохождение военной службы в период мобилизации. Освобождение от наказания не распространяется на ряд тяжких преступлений (например, против половой неприкосновенности несовершеннолетних или связанные с «экстремизмом»), однако передача взятки к ним не относится.
Президент Владимир Зеленский сообщил, что во время атаки РФ на Трипольскую ТЭС у сил украинской ПВО закончились ракеты
Об этом президент сказал в интервью PBS.
«Летело 11 ракет. Первые семь мы уничтожили. [Оставшиеся] четыре — уничтожили Триполье. Почему? Потому что у нас было ракет ноль. У нас закончились все ракеты, которые защищали Триполье», — заявил Зеленский.
Президент также напомнил о недавней атаке Ирана на Израиль, которую помогли отразить США совместно с Великобританией.
Когда союзники говорят, что не могут нам дать то или иное оружие, потому что это будет восприниматься, что Украина затянула НАТО в войну, я хочу задать вопрос: Израиль в НАТО или нет? Вот вам и ответ. Израиль не страна НАТО, а союзники, в том числе страны НАТО защищали Израиль. Показали силам Ирана, что Израиль был не в одиночку. И это урок. Это ответ всем, кто говорит, что Украине надо помогать очень осторожно, чтобы не втянуть страны НАТО в войну.
Суд в Москве заочно арестовал Михаила Зыгаря
Басманный суд Москвы заочно арестовал журналиста и писателя Михаила Зыгаря по делу о «фейках» про российскую армию, сообщает «Медиазона».
Согласно картотеке суда, Зыгаря заочно обвинили в распространении «заведомо ложной информации» о действиях российских военных в Украине из политической ненависти (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК)
В начале апреля стало известно, что Зыгаря объявили в розыск в России. Тогда уголовная статья не называлась.
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что власти страны не планируют передавать Украине свои истребители F-16
Об этом он сказал в интервью газете Rzeczpospolita.
«Мы не готовы передавать Украине самолеты F-16. Такая информация появлялась в СМИ, но она не соответствует действительности. Однако подчеркну, что мы поддерживали и продолжаем поддерживать Украину. Это решение мы приняли в самом начале вторжения», — заявил Мицотакис.
В частности, Греция поставила Украине «значительное количество» 155-миллиметровых снарядов, напомнил премьер.
Он добавил, что Греция продолжит поддерживать Украину в меру своих возможностей, не ставя под угрозу собственную способность защитить себя. «У нас есть опасения по поводу собственной безопасности. Именно поэтому мы должны быть очень осторожны, чтобы поставки на Украину не снизили нашу способность выступать в качестве сильного сдерживающего фактора», — сказал Мицотакис.
- Ранее в СМИ появилась информация, что Греция планирует продать 108 старых самолетов, в том числе 32 истребителя F-16, которые, как предполагалось, могли бы достаться Украине.
Мариуполь
Чехия договорилась о закупке 180 тысяч артиллерийских снарядов для Украины
Об этом сообщил премьер-министр страны Петр Фиала. По его словам, боеприпасы доставят на фронт в ближайшие месяцы.
«Мы никогда бы не достигли таких многообещающих показателей без сильной первоначальной поддержки Дании и Нидерландов, а также примерно 20 других стран, которые позже присоединились к нам», — отметил он.
Премьер добавил, что также готовятся и другие контракты на поставку уже 300 тысяч боеприпасов.
За прошедшие сутки российские войска обстреляли территорию 13 украинских областей, сообщает медиацентр Минобороны Украины.
В общей сложности были атакованы 100 населенных пунктов и 64 объекта инфраструктуры. Войска РФ применяли минометы, танки, ствольную артиллерию, реактивные системы залпового огня, зенитно-ракетные комплексы, оперативно-тактические ракетные комплексы, беспилотники и тактическую авиацию.
Число погибших и раненых среди гражданского населения уточняется.
Над Белгородской областью силы ПВО сбили три украинских беспилотника, заявили в Минобороны РФ.
Согласно ведомству, дроны сбили в районе в 9:30 по московскому времени. Местные власти о последствиях атаки пока не сообщали.
ФСБ отчиталась о задержании «украинского агента», дистанционно взорвавшего автомобиль бывшего сотрудника СБУ Василия Прозорова
Об этом сообщают ТАСС и РИА Новости со ссылкой на спецслужбу.
«Задержан гражданин России 1983 года рождения, который по заданию украинских спецслужб осуществил подрыв в Москве автомобиля гражданина РФ, экс-сотрудника СБУ», — заявили в Центре общественных связей ФСБ РФ.
По версии следствия, задержанный после начала войны уехал в Украину, где в октябре 2023 года был завербован сотрудником СБУ. «По заданию куратора, действовавшего по прямому указанию главы СБУ Василия Малюка, в марте этого года он [задержанный] прибыл в Россию, получил компоненты радиоуправляемого взрывного устройства, произвел сборку взрывного устройства и после разведки в районе адреса проживания экс-сотрудника СБУ осуществил минирование автомобиля», — цитирует ТАСС заявление ФСБ.
При этом в ролике, опубликованным агентствами, задержанный утверждает, что жил в Украине с 2010 года, а завербован был в ноябре.
- Автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, принадлежавший бывшему сотруднику СБУ Василию Прозорову, взорвался на севере Москвы 12 апреля. Телеграм-канал Mash тогда писал, что Прозорова после взрыва госпитализировали с травмами ног. Вскоре СК возбудил уголовное дело. По какой статье, в ведомстве не уточнили.
В Минобороны РФ заявили, что сбили над территорией Курской области украинский малоразмерный воздушный шар.
В ведомстве утверждают, что ВСУ с помощью воздушного шара планировали атаковать объекты на территории РФ.
Палата представителей конгресса США рассмотрит законопроект о помощи Украине на этой неделе
Об этом сообщил спикер палаты представителей Майк Джонсон.
По его словам, на рассмотрение вынесут четыре отдельных законопроекта, касающихся вопросов национальной безопасности США и предоставления помощи Украине, Израилю и Тайваню.
Издание The Hill отмечает, что некоторые члены Республиканской партии уже раскритиковали эту стратегию, подчеркнув, что любая дополнительная помощь Украине должна сопровождаться ужесточением правил безопасности на южной границе США.
- Конгресс США с осени 2023 года не может одобрить выделение Украине военной помощи в размере 61 миллиарда долларов из-за разногласий между республиканцами и демократами.
- В феврале 2024 года сенат США одобрил законопроект о выделении Украине, Израилю и Тайваню военной помощи на 95 миллиардов долларов. Майк Джонсон раскритиковал документ за то, что из него исключили средства на укрепление границы США с Мексикой.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное:
- Российские войска нанесли 16 ракетных и 31 авиационный удар, а также совершили 79 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских сил и населенным пунктам.
- Под артиллерийским огнем оказались более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.
- За сутки произошло 104 боевых столкновения.
- На лиманском направлении украинские военные отразили восемь атак в районах Тернов и Торского Донецкой области.
- На бахмутском направлении ВСУ отбили 33 атаки в районах Белогоровки Луганской области и Верхнекаменского, Спорного, Нового, Ивановского, Клещеевки, Адреевки Донецкой области.
- На авдеевском направлении украинские военные отразили 15 атак в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Бердычи, Семеновка, Уманское и Первомайское Донецкой области.
- На новопавловском направлении ВСУ отразили 30 атак в районах Красногоровки, Новомихайловки, Победы, Водяного и Урожайного Донецкой области.
- На ореховском направлении украинские военные отбили семь атак в районах Старомайорского Донецкой области, Приютного и Белогорья Запорожской области.
- На херсонском направлении украинские военные отразили пять атак российских войск на плацдарм ВСУ на левом берегу Днепра.
- За прошедшие сутки украинская авиация нанесла удары по двум зенитно-ракетным комплексам и одному пункту управления противника, а также 13 районам сосредоточения личного состава ВС РФ.
- Подразделения ракетных войск нанесли удары по двум артиллерийским средствам, четырем пунктам управления беспилотниками и четырем районам сосредоточения личного состава противника.
Пожалуйста, относитесь с осторожностью к заявлениям непосредственных участников конфликта о собственных успехах и потерях противника на поле боя.
В Херсонской области два человека пострадали в результате российских обстрелов, сообщил глава областной администрации Александр Прокудин.
По его словам, за прошедшие сутки российские войска обстреляли 15 населенных пунктов области, в том числе Херсон. Он добавил, что среди пострадавших есть ребенок.
В результате обстрелов были повреждены девять частных домов. Также были зафиксированы попадания в объекты критической инфраструктуры, почтовое отделение, складское помещение и автомобиль.
США не будут помогать Украине перехватывать воздушные цели, как делали это в Израиле во время атаки Ирана
Об этом сообщил представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.
На брифинге журналисты спросили Кирби, почему американские силы не могут перехватывать российские ракеты и беспилотники в Украине по аналогии с иранскими, направленными на Израиль.
«Я знал, что этот вопрос возникнет. Это разные конфликты, разное воздушное пространство, разные картины угроз. Президент [Джо Байден] с самого начала конфликта ясно давал понять, что США не будут участвовать в этом конфликте в боевой роли», — заявил Кирби. Он добавил, что США предоставляют Украине необходимое вооружение для защиты ее воздушного пространства.
- Во время атаки Ирана в ночь 14 апреля, часть беспилотников и крылатых ракет, запущенных по территории Израиля, была сбита американскими силами при помощи британских воздушных сил. После этого министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона спросили, почему британские силы не могут так же сбивать беспилотники над Украиной. Он ответил, что это было бы прямым столкновением войск НАТО с российской армией и привело бы к «опасной эскалации».
- Позднее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страны НАТО могли бы оказывать помощь украинским военным в отражении воздушных атак. «Для этого не нужна активация пятой статьи, достаточно только политической воли», — добавил президент.