Война Семьсот восемьдесят третий день. Онлайн «Медузы»

Украинец обвинил российских военных в пытках. Судиться он намерен в Аргентине — благодаря механизму универсальной юрисдикции

Гражданин Украины подал иск в суд Аргентины, в котором обвинил российских военных в незаконном лишении свободы и пытках. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на судебные документы.

Жалоба объемом около 70 страниц была подготовлена юристами пострадавшего и украинской неправительственной организацией The Reckoning Project.

В исковом заявлении мужчина утверждает, что во второй половине 2022 года находился в одной из тюрем, организованных российскими военными на юге Украины. Его содержали в камере площадью в десять квадратных метров, в которой находились от 12 до 20 других заключенных. Пострадавший также заявил, что в тюрьме его пытали электрическим током.

Если аргентинский суд примет жалобу к рассмотрению, она станет первым делом о военных преступлениях России в Украине, возбужденным за пределами Европы и США, отмечает агентство.

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Украинец обвинил российских военных в пытках. Судиться он намерен в Аргентине — благодаря механизму универсальной юрисдикции

Подробнее об иске читайте на «Медузе»