На Анастасию Ивлееву составили протокол о «дискредитации» армии РФ

На телеведущую и блогера Анастасию Ивлееву составили административный протокол о «дискредитации» армии РФ (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП).

Материалы дела поступили 16 апреля в Тверской суд Москвы, обратила внимание «Медиазона». Что именно стало причиной составления протокола, неизвестно.

В пресс-службе московских судов сообщили, что заседание по делу назначено на 25 апреля.

Анастасия Ивлеева была организатором «голой вечеринки», которая прошла в московском клубе «Мутабор» в декабре 2023 года. Фото с мероприятия попали в сеть, вызвав возмущение провластных активистов. Участники вечеринки, среди которых были Филипп Киркоров, Дима Билан, Лолита Милявская и Ксения Собчак, попали в черные списки — их концерты отменяли, имена убирали с афиш, рекламодатели отказывались от сотрудничества. Знаменитости выпустили публичные извинения. Ивлеева извинилась дважды. Дима Билан съездил с «гуманитарной миссией» в Донбасс, Филипп Киркоров выступил перед ранеными военными, а Лолита Милявская пообещала восстановить храм «на одной из новых территорий».

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