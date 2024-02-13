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На Новый год Филиппа Киркорова вырезали из эфиров из-за «почти голой» вечеринки. Теперь он выступает перед ранеными военными в Донбассе
1 минута
11:44, 13 февраля 2024
Филипп Киркоров
приехал
в самопровозглашенную ДНР и выступил перед ранеными российскими военными в больнице в Горловке. Певец, сообщили российские госагентства, «доставил гуманитарную помощь» военным, спел несколько песен и произнес речь: «У меня есть моя страна, уезжать никуда не собираюсь. Я живу здесь, жил и буду жить». В декабре Киркоров среди прочих присутствовал на «почти голой» вечеринке, организованной Настей Ивлеевой. После возмущения в z-пабликах участники вечеринки стали публично извиняться. Киркоров заявлял, что «зашел не в ту дверь» и «не знал о характере событий». Выступления певца стали экстренно
вырезать
из новогодних эфиров, его имя фигурировало в
списке музыкантов
, на концертную деятельность которых в России установлен неформальный запрет.
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