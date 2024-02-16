«Прилюдную казнь никто не отменял»: что происходит с участниками «почти голой» вечеринки (как нетрудно догадаться, публичные унижения не закончились) Этот материал, видимо, будет обновляться

В декабре 2023 года телеведущая Настя Ивлеева провела в московском клубе «Мутабор» вечеринку с дресс-кодом almost naked («почти голый»). Светское событие вызвало взрыв возмущения в «патриотическом» сообществе и волну доносов. Широко обсуждаются слухи, что о «развратной вечеринке во время войны» докладывали Путину: якобы к президенту по этому поводу обращался режиссер Никита Михалков или кто-то из статусных силовиков. Артистам, посетившим вечеринку, пришлось массово записывать видео с извинениями. Были и более серьезные последствия: в феврале, как выяснила «Медуза», промоутерам разослали новый список музыкантов, «запрещенных к концертной деятельности» — в нем среди прочих оказались участники «почти голой» вечеринки. Показательное унижение «провинившихся» продолжается. Вот что с ними происходит.

Дима Билан

После «голой вечеринки» записал видео с извинениями, отметив, что «прекрасно понимает негодование ребят, которые защищают нас на передовой» → спустя полмесяца поехал с «гуманитарной миссией» в Донбасс

В начале января певец Дима Билан посетил аннексированную ДНР. В соцсетях артиста сообщалось, что он вручил подарки детям в местном травматологическом центре, привез кондиционеры детскому социальному центру в Горловке, пожертвовал приюту для бездомных животных три миллиона рублей, забрал кота из другого приюта, а также встретился с участниками войны и мирными жителями, которым пообещал помочь с протезированием.

Администратор приюта для животных «Пиф» Юлия Небаба рассказала ТАСС, что Билан подарил им три стиральные машины, холодильник, морозильную камеру, скалер для чистки зубов, а также пожертвовал крупную сумму денег. Небаба отметила, что эти средства планируют потратить на покупку нового транспорта для доставки еды 800 собакам, живущим в приюте, и транспортировки животных, которые нуждаются в помощи.

«Комсомольская правда» и «Авторадио» также писали, что Билан оплатил протезирование жительнице Донецка Марине Клименко, которая лишилась ноги в результате обстрела города 21 декабря 2023 года.

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Филипп Киркоров

После вечеринки опубликовал видео с извинениями, заявив, что «не знал о характере событий» и «зашел не в ту дверь» → спустя полтора месяца выступил перед военными в Донбассе

В начале января певец Филипп Киркоров заявил, что передаст свой гонорар за участие в новогоднем выпуске шоу «Маска» жителям Белгорода, пострадавшим при города.

Месяц спустя Киркоров, как и Билан, оказался в ДНР. 13 февраля российские СМИ сообщили, что певец выступил перед лечащимися военными и сотрудниками госпиталя в Горловке. Помимо этого, артист привез гуманитарную помощь и подарки раненым, компьютеры, принтеры, кондиционеры и другую технику для местного детского центра, а также пообещал оплатить протезы трем бойцам, писал прокремлевский телеграм-канал Mash.

На следующий день Киркоров опубликовал в своем инстаграме фото, сделанное в разрушенном концертном зале дома культуры «Шахтер». «В этом зале первый раз прозвучал мой первый хит „Атлантида“. Сегодня этот зал разрушен. Но не разрушены мы. Не разрушен я. Здесь музыка еще зазвучит… Силами наших героев», — написал певец.

Лолита Милявская

После вечеринки записала видео, призвав всех «оставаться людьми» → спустя полтора месяца сказала, что будет заниматься восстановлением храма «на одной из новых территорий»

Выступления Лолиты в рамках ее запланированного юбилейного тура отменяют почти каждый день. 14 февраля певица опубликовала видео в инстаграме, объявив, что будет восстанавливать храм «на одной из новых территорий»; так в России обычно говорят о регионах, оккупированных во время войны с Украиной. О каком храме идет речь и где он находится, неизвестно.

Артистка также заявила, что на протяжении многих лет «ездила по госпиталям во время разных вооруженных столкновений» и помогала раненым. При этом она обратилась к «общественникам», из-за которых, по ее словам, отменяют концерты, и спросила: «А где были вы?»

«Откуда такое желание видеть людей раздавленными? Слушайте, когда уже с нашей стороны, со стороны моей родины начали писать: „Чтоб ты сдохла, тварь, чтоб сдохла вся твоя семья“, мне так хотелось сказать каждый раз: „Побойтесь бога“. Именно поэтому я сейчас буду принимать участие в восстановлении храма на одной из новых территорий. Давайте так: я буду храм восстанавливать, а вы сами знаете, чему радоваться», — сказала певица.

Что сделали (или не сделали) остальные участники вечеринки

Ксения Собчак

Наряду с другими артистами записывала видео с извинениями после вечеринки. 26 декабря Собчак опубликовала пост, в котором подчеркнула, что «точно никого не хотела обидеть и оскорбить», а также извинилась перед теми, кого «оскорбил ее внешний вид». Она отметила, что событие было частным, а присутствовавшим не следовало публично делиться снимками и видео с вечеринки. Собчак призвала «не отменять артистов», появившихся на вечеринке, и не делать «из идиотских фотографий высказывания, а из участников фигни — преступников».

Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн)

Рэпер не стал извиняться, зато раскритиковал саму вечеринку, назвав ее сперва «отвратной» и «каким-то пранком», а затем «Содомом и Гоморрой» и «вакханалией». Также он заявил, что Ивлеева этой вечеринкой «подставила всех».

Анастасия Ивлеева

Ивлеева, организовавшая вечеринку, извинилась дважды еще в декабре. Сперва она пообещала передать «вырученные за вечеринку деньги» на благотворительность, назвав это решение «единственным возможным вариантом развития событий». Затем Ивлеева опубликовала два ролика, которые назвала «криком души». «Говорят, Россия умеет прощать. Я бы очень хотела попросить второй шанс у вас, у народа. А если нет, то прилюдную казнь никто не отменял. Я не буду уворачиваться, и готова к любым исходам», — сказала телеведущая. Суд назначил Ивлеевой административный штраф в размере 100 тысяч рублей за организацию вечеринки.

Vacio (Николай Васильев)

Рэпер, пришедший на вечеринку в одних кроссовках и с носком на члене, получил 15 суток административного ареста по статье о мелком хулиганстве. Свое «покаянное видео» он записывал уже после задержания. Его опубликовало государственное агентство РИА Новости. В ролике рэпер осудил «сторонников ЛГБТ». В начале января Васильева повторно арестовали, еще на десять суток. Выйдя на свободу, рэпер пошел в военкомат, где его признали годным к службе. Ему вручили повестку.

Анна Асти и Глюкоза

Публично не комментировали вечеринку и не извинялись за участие в ней. Попали в «список запрещенных артистов».

«Медуза»