Фреска с изображением Николая Чудотворца в соборе Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря. Вологодская область, Россия Jerry Cooke / Corbis / Getty Images

7 января стало известно, что Михаил Данилов, владелец московского клуба «Мутабор», где прошла телеведущей Насти Ивлеевой, подарил храму Знамения иконы Божией Матери фрагменты, как утверждалось, мощей святого Николая Чудотворца. Видео того, как Данилов передает мощи храму, опубликовал пропагандистский телеграм-канал Mash. Однако вскоре пост и запись были удалены (ролик успели сохранить другие СМИ). Это произошло сразу после того, как в происхождении мощей усомнились журналисты и эксперты. «Новая газета Европа» рассказала, откуда берутся такие мощи. Мы пересказали этот и другие материалы журналистов по теме.

Что не так с мощами, которые подарил храму владелец «Мутабора»

В посте Mash утверждалось, что мощи, переданные Даниловым, привезли из Ватикана еще в ноябре 2023 года. Владелец клуба заявил, что ждал января, чтобы подарить мощи храму Знамения иконы Божией Матери в канун Рождества. «Мы против мракобесия, дьявольщины, мы поддерживаем церковь», — говорит Данилов на видео, передавая вместе с частицами мощей сертификат, который должен подтвердить их подлинность. Документ попал на видео, благодаря чему журналисты и эксперты смогли его перевести и изучить.

«Радио Свобода» установило, что сертификат ненастоящий. Документ, как следовало из удаленного ролика Mash, был выдан 1 августа 2018 года епархией города Новара в итальянской провинции Пьемонт и подписан иподиаконом Франко Дж. Черрути. В епархии журналистам заявили, что Черрути действительно служил в курии Новары и заведовал хранилищем реликвий, но его работа на этой должности закончилась в 2015 году — за три года до даты, указанной в сертификате на мощи от владельца «Мутабора». При этом в епархии не ответили на вопрос о подлинности сертификата. Однако, как выяснили журналисты, Черрути выписал еще как минимум четыре сертификата на мощи, переданные российским храмам.

Новарская епархия, как пишет «Новая газета. Европа», находится на севере Италии, в Альпах, а о том, что она хранит частицы мощей святого Николая, раньше ничего не было известно. Журналистка Ксения Лученко отмечала, что Ватикан не торгует мощами святых. Запрет на торговлю мощами содержится в Кодексе канонического права Римско-католической церкви в редакции 1983 года, говорится в статье «Новой газеты Европа». Однако из-за нарушения правил в 2017 году Ватикан утвердил специальную инструкцию по сохранению реликвий и обращению с ними. В документе говорится, что отделение фрагментов от мощей может совершать только епископ с согласия ватиканской Конгрегации по делам святых, а продажа или обмен реликвий «категорически запрещены».

Лученко предположила, что мощи для Данилова купили на аукционе, в том числе в интернете. «Рынок мощей довольно большой. Как правило, это черно-серый рынок. Очень много фальшивок, очень много подделок. Если вы забьете „мощи“ на eBay, причем в любом национальном домене: по-итальянски, по-немецки, по-испански — вам предложат что угодно, — рассказала журналистка в интервью „Холоду“. — При том что вообще очень многие мощи — это микроскопические частицы, какие-то чешуйки, которые я даже не знаю, при каких манипуляциях отделялись. Получить частицу мощей легально можно только в дар».

По ее словам, есть примеры того, как та или иная епархия католической церкви предоставляла храму, в том числе в Москве, частицу мощей. Лученко отметила, что история владения на такие фрагменты фиксируется как у произведений искусства: «Вся история, когда и как эти мощи были отделены, когда их кому передавали — все должно быть зафиксировано, должны быть печати».

«Что за мощи были у этого Данилова, я не знаю. Но точно неофициально купленные, а скорее всего — подделка. Вообще покупка мощей с точки зрения христианского благочестия — это какой-то дикий абсурд», — заключила она.

В свою очередь настоятель храма Михаил Гуляев, принявший подарок от владельца ночного клуба, нарушил церковные правила, считает богослов . Он сослался на «Святительское поучение новопоставленному священнику» (ХIII век) из «Памятников древнерусского канонического права». Кураев объяснил «Агентству», что одно из этих правил запрещает принимать подарки от владельцев увеселительных заведений.

Богослов также усомнился в подлинности подаренных мощей. Кураев считает, что патриархия Русской православной церкви могла бы провести расследование и выяснить, что именно подарил Данилов. Но священник не верит, что это произойдет.

«Мы уже три месяца не можем дождаться от патриарха Кирилла экспертизы той иконы, на которую он едва не наступил дома, назвав ее подлинной Казанской иконой. Он тогда сказал, что есть экспертизы, доказывающие ее подлинность, но так их и не предъявил», — добавил Кураев.

Кто и как продает христианские реликвии

«Новая газета Европа» привела несколько примеров того, как продаются «мощи» святых в России и других странах. Например, издание на eBay комплекс костей длиной 75 сантиметров, который продавец выдавал за мощи святого Сильвестра — папы римского, жившего в VI веке. Приобрести «реликвию» предлагалось за 7900 долларов. Ранее подобные лоты, говорится в статье, пытались продавать на российских площадках типа Avito.

В Петербурге бизнесом «по спасению великих святынь» занимается некий Максим Оспенный. На своей странице во «ВКонтакте» он предлагал мощи евангелиста Марка, святых Кирилла и Мефодия, Иоанна Златоуста, а также частицы Туринской плащаницы, обещая ко всем товарам сертификаты подлинности. При этом Оспенный утверждает, что связи в Европе позволяют ему покупать реликвии по всему миру и «возвращать» их в Россию.

Директор Петербургского центра по изучению православных святынь Михаил Артеев в комментарии РИА Новости предполагал, что Оспенный продает подделки, которые изготавливает бывший учитель из Апулии, известный под псевдонимом Marystar. Артеев отмечал, что подлинные реликвии на рынке в России не встречаются и очень редко появляются в Европе на локальных аукционах, где их, по его словам, продают аристократические семьи. При этом, подчеркивал эксперт, обычный человек не сможет отличить фальшивку от подлинника.

«Аферисты рассчитывают, что покупатель не заметит обман, — рассказывал РИА Новости религиовед Юрий Табак. — У святых, живших несколько веков назад, никто не брал образец ДНК, а значит, и сравнить останки не с чем. С этой проблемой сталкиваются даже религиозные организации. Поэтому вместо реликвий покупатель на черном рынке может обнаружить кости животных, а иногда и людей».

Еще один случай подделки мощей произошел в Греции, где недавно на свободу вышел бывший диакон Элладской церкви. Бывший священнослужитель вместе с подельником из Швейцарии вываривали в ароматных маслах кости, выкопанные на кладбище, и продавали как «древние и мироточивые мощи».

В 2020 году похожий случай произошел в Красноярске. На городском вокзале задержали монаха Дионисия Поспелова, который пытался уехать в Петербург с сумкой человеческих костей. Местные издания писали, что останки принадлежали разным людям, а монах выкапывал их из могил в Енисейске и продавал в Петербурге как святые мощи.

В ходе следствия, говорится в статье «Новой газеты Европа», выяснилось, что в Красноярском крае действовала группа людей, которые выдавали выкопанные на кладбищах кости за мощи новомучеников, репрессированных в 1920-1930-е годы. «Поскольку число новомучеников с трудом поддается подсчету (их тысячи, если не десятки тысяч), то перспективы святотатственного бизнеса кажутся безграничными», — отмечает издание.