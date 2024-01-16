Рэпер Vacio, вышедший на свободу после двух административных арестов, сообщил, что получил в военкомате повестку

Рэпер Vacio (настоящее имя Николай Васильев) рассказал, что сходил в военкомат и получил повестку.

«Сегодня был в военкомате. Получил повестку. Спасибо вам всем за поддержку, все будет хорошо. Прихожу в себя», — говорит рэпер в записанном им кружочке. Что указано в повестке, он не уточнил.

Ранее РИА Новости со ссылкой на адвоката Vacio Романа Попова сообщило, что рэпер, вышедший на свободу после двух административных арестов подряд, встал на воинский учет и прошел медкомиссию. «Сейчас решается вопрос о его категории годности к военной службе», — сказал Попов, добавив, что рэпер считает службу в армии «почетной обязанностью».

Рэпера Vacio задержали после «почти голой» вечеринки, организованной телеведущей Настей Ивлеевой в московском клубе «Мутабор» 20–21 декабря, где он был в кроссовках и с носком на пенисе. Рэпера обвинили в мелком хулиганстве и назначили ему арест сроком на 15 суток, а также оштрафовали на 200 тысяч рублей по статье о «пропаганде» ЛГБТ.

Vacio должен был освободиться 5 января 2024 года, но на выходе его задержали снова и повторно обвинили по административной статье о мелком хулиганстве, обосновав это тем, что он ругался матом на выходе из ОВД. Суд назначил Vacio 10 суток ареста. Кроме того, как писал «Московский комсомолец» со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии Алексея Лобарева, рэпера в этот же день отвезли в военкомат и вручили ему повестку на 9 января.

16 января Vacio освободился из спецприемника после второго ареста. На выходе его больше не задерживали.

Читайте также

Артистов отменяют. Налоговая проводит проверку. В суд подан иск на миллиард. Все извиняются Что произошло с участниками вечеринки Насти Ивлеевой (кажется, этот список еще будет пополняться)

Читайте также

Артистов отменяют. Налоговая проводит проверку. В суд подан иск на миллиард. Все извиняются Что произошло с участниками вечеринки Насти Ивлеевой (кажется, этот список еще будет пополняться)