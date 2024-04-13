Shot: муж основательницы «марафона желаний» Елены Блиновской отправился на войну, чтобы «реабилитироваться»
Муж блогера Елены Блиновской, находящейся в СИЗО по делу о неуплате налогов, Алексей Блиновский отправился на войну. Об этом пишет Shot со ссылкой на источник.
По данным телеграм-канала, таким образом Блиновский хочет «реабилитироваться» в глазах государства и попытаться добиться освобождения жены из СИЗО.
Как отмечает Shot, сейчас бизнес Блиновского «почти разрушен», из 12 его компаний три находятся в стадии ликвидации.
Елена Блиновская — блогер, телеведущая и организатор курсов по психологии и личностному росту под названием «марафон желаний» с пятью миллионами подписчиков в инстаграме.
Блиновскую в апреле 2023 года обвинили в неуплате налогов на сумму свыше 918 миллионов рублей и отмывании 43 миллионов рублей, «полученных преступным путем». В январе 2024 года ее перевели в СИЗО из-под домашнего ареста.