Shot: муж основательницы «марафона желаний» Елены Блиновской отправился на войну, чтобы «реабилитироваться»

Муж блогера Елены Блиновской, находящейся в СИЗО по делу о неуплате налогов, Алексей Блиновский отправился на войну. Об этом пишет Shot со ссылкой на источник.

По данным телеграм-канала, таким образом Блиновский хочет «реабилитироваться» в глазах государства и попытаться добиться освобождения жены из СИЗО.

Как отмечает Shot, сейчас бизнес Блиновского «почти разрушен», из 12 его компаний три находятся в стадии ликвидации.

Елена Блиновская — блогер, телеведущая и организатор курсов по психологии и личностному росту под названием «марафон желаний» с пятью миллионами подписчиков в инстаграме.

Блиновскую в апреле 2023 года обвинили в неуплате налогов на сумму свыше 918 миллионов рублей и отмывании 43 миллионов рублей, «полученных преступным путем». В январе 2024 года ее перевели в СИЗО из-под домашнего ареста.

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