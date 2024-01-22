Основательницу «марафонов желаний» Елену Блиновскую посадили в СИЗО

Замоскворецкий районный суд Москвы изменил основательнице «марафонов желаний» Елене Блиновской меру пресечения и отправил ее из-под домашнего ареста в СИЗО до 26 апреля, передает «Медиазона».

Ранее ареста Блиновской потребовал Следственный комитет. Ведомство подало ходатайство «в связи с неоднократными нарушениями» меры пресечения — из-за того, что Блиновская позвала на новогоднюю вечеринку 23 декабря свидетельницу по своему уголовному делу, с которой ей нельзя было общаться. Следствие заявило, что Блиновская «цинично пренебрегла» установленными ей ограничениями.

22 января 2024 года в отношении Блиновской возбудили еще одно уголовное дело — по статье о неправомерном обороте средств платежей (часть 1 статьи 187 УК). Что послужило поводом для дела, не уточняется. Максимальное наказание по этой части статьи составляет до шести лет лишения свободы.

Елену Блиновскую, блогера, телеведущую и организатора курсов по психологии и личностному росту под названием «марафон желаний», задержали 28 апреля 2023 года, когда она пыталась выехать из России в Беларусь на машине.

Блиновскую обвинили в неуплате налогов на сумму свыше 918 миллионов рублей и отмывании 43 миллиона рублей, «полученных преступным путем». Суд отправил ее под домашний арест. Вместе с пенями и штрафами общий долг Блиновской перед налоговой составил 1,4 миллиарда рублей.

В начале декабря 2023 года телеграм-каналы сообщили, что Блиновская выплатила долг, однако адвокат основательницы «марафона желаний» эту информацию не подтвердила.

Подробнее о деле Блиновской

Блогера Елену Блиновскую, организующую «марафоны желаний», задержали при попытке покинуть Россию. Ее подозревают в неуплате налогов на 918 миллионов рублей

Подробнее о деле Блиновской

Блогера Елену Блиновскую, организующую «марафоны желаний», задержали при попытке покинуть Россию. Ее подозревают в неуплате налогов на 918 миллионов рублей