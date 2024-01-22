СК потребовал отправить создательницу «марафона желаний» Елену Блиновскую из-под домашнего ареста в СИЗО

Следственный комитет РФ по Москве обратился в Замоскворецкий районный суд с ходатайством о заключении под стражу блогера Елены Блиновской, обвиняемой в уклонении от уплаты более одного миллиарда рублей налогов и отмывании денег.

В сообщении московского управления СК сказано, что следствие подало ходатайство «в связи с неоднократными нарушениями ранее избранной меры пресечения». Блиновская находится под домашним арестом по решению суда от 28 апреля 2023 года.

В пресс-службе Следственного комитета добавили, что Блиновской также предъявили обвинение по статье о неправомерном обороте средств платежей (часть 1 статьи 187 УК).

Елена Блиновская известна как блогер, телеведущая и организатор популярных курсов по психологии и личностному росту, так называемых «марафонов желаний». По версии следствия, блогер не уплатила в бюджет налоги на сумму свыше 918 миллионов рублей и легализовала 43 миллиона рублей, полученных преступным путем. Блиновскую задержали в апреле 2023 года, когда она пыталась уехать из России. Федеральная налоговая служба выявила у блогера недоплату по пеням и штрафам, из-за чего общая сумма задолженности выросла до 1,4 миллиарда руб.

В декабре СМИ сообщили, что Блиновская выплатила всю задолженность, но ее адвокат Наталия Сальникова это отрицала. В августе адвокат говорила, что по делу Блиновской арестовали активы на 64 миллиарда рублей. Тогда сообщалось, что блогер выплатила 55 миллионов рублей налогов.

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