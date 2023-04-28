Блогера Елену Блиновскую, подозреваемую в уклонении от уплаты налогов, отправили под домашний арест

Пресненский районный суд в Москве отправил Елену Блиновскую, организовывавшую «марафоны желаний», под домашний арест, сообщает «Медиазона». Ряд СМИ объявил о решении суда, отмечает издание, еще даже до начала заседания.

Блиновская подозревается в уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств в особо крупном размере.

Блогера задержали утром 27 апреля при попытке пересечь границу России и Беларуси. По словам представителей правоохранительных органов, сообщает ТАСС, Блиновская знала о проводимой в отношении нее проверки и пыталась скрыться от уголовного преследования.

СК провел обыск в загородном доме Блиновской и московских квартирах и опубликовал снятое во время него видео, дающее представление о роскошном образе жизни блогера.

Утром 28 апреля СК объявил, что Блиновская на допросе полностью признала вину и раскаялась.

Елена Блиновская стала как минимум третьим известным российским инстаблогером, которого за последнее время заподозрили в уклонении от уплаты налогов. Ранее Следственный комитет возбудил уголовные дела на Валерию Чекалину (ler_chek) и Александру Митрошину.

Подробнее о деле Елены Блиновской

Блогера Елену Блиновскую, организующую «марафоны желаний», задержали при попытке покинуть Россию. Ее подозревают в неуплате налогов на 918 миллионов рублей

Подробнее о деле Елены Блиновской

Блогера Елену Блиновскую, организующую «марафоны желаний», задержали при попытке покинуть Россию. Ее подозревают в неуплате налогов на 918 миллионов рублей