Блогера Елену Блиновскую, организующую «марафоны желаний», задержали при попытке покинуть Россию. Ее подозревают в неуплате налогов на 918 миллионов рублей

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Сотрудники правоохранительных органов задержали блогера Елену Блиновскую по подозрению в уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств в особо крупном размере, сообщает Следственный комитет.

По данным ведомства, Блиновская была остановлена при попытке пересечь границу на арендованном автомобиле, при ней также имелись авиабилеты для вылета в другое государство.

Телеграм-каналы Baza и Mash утверждают, что автомобиль Maybach Блиновской с водителем и охранником был задержан утром 27 апреля в Смоленской области на границе с Беларусью. Источник РИА Новости сообщил, что это произошло в пограничном пункте Красная Горка на трассе Минск-Москва. По данным телеграм-канала «112» (связан с РЕН), у Блиновской был билет на самолет из Москвы в Алматы, вероятно, для отвлечения внимания.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело ( и УК РФ). В СК утверждают, что блогер не уплатила в бюджет налоги на сумму свыше 918 миллионов рублей. В офисе Блиновской и по месту ее проживания проводятся обыски.

По данным следствия, Блиновская, оказывая информационные услуги посредством сети Интернет, используя схему «дробления» бизнеса, занизила полученные доходы и не уплатила за период 2019-2021 годов налог на добавленную стоимость и налог на доходы физических лиц на общую сумму свыше 918 миллионов рублей. Кроме того, в целях придания видимости правомерного владения, пользования и распоряжения полученными денежными средствами, легализовала их путем совершения финансовых операций.

Елена Блиновская известна как блогер, телеведущая и организатор популярных курсов по психологии и личностному росту, так называемых «марафонов желаний». На ее аккаунт в инстаграме подписаны 5,3 миллиона пользователей. В СМИ ранее появлялись материалы с критикой тренингов, устраиваемых Блиновской. По оценкам Forbes, в 2020 году аудитория «марафона желаний» Блиновской составляла 100 тысяч человек, а выручка бизнеса — 330 миллионов рублей. Блогер вела шоу «Дом исполнения желаний с Еленой Блиновской» на телеканале ТВ-3, а также была продюсером и исполнительницей одной из ролей в комедийном фильме «Марафон желаний».

В марте Следственный комитет возбудил уголовные дела еще на двух популярных инстаблогеров. Валерию Чекалину (ler_chek) и ее мужа Артема заподозрили в неуплате налогов на 300 миллионов рублей и отмывании средств в размере более 130 миллионов рублей. Блогера Александру Митрошину обвинили в неуплате налогов на сумму свыше 120 миллионов рублей.