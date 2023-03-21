СК завел дело на инстаблогера Александру Митрошину о неуплате налогов на 120 миллионов рублей

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении блогера Александры Митрошиной по подозрению в уклонении от уплаты налогов (часть 2 статьи 198 УК).

По версии следствия, с октября 2020-го по май 2022 года Митрошина получила доход от продажи образовательных курсов больше лимита, допустимого для применения упрощенной системы налогообложения индивидуальных предпринимателей. СК утверждает, что блогер не стала переходить на общую систему налогообложения и распределила средства по аффилированным ИП, уклонившись от уплаты налогов на сумму свыше 120 миллионов рублей.

По месту регистрации Митрошиной проведены обыски, добавили в СК.

На инстаграм Александры Митрошиной подписаны более четырех миллионов человек. Она организует курсы и тренинги по продвижению и продажам в соцсетях. В аккаунте Митрошиной во «ВКонтакте» говорится, что она «мать российского инфобиза и блогинга». В настоящее время Митрошина проживает в Дубае. Она также известна как автор акции «Я не хотела умирать» против декриминализации домашнего насилия.

В начале марта Следственный комитет возбудил уголовные дела о неуплате налогов на 300 миллионов рублей и отмывании средств в размере более 130 миллионов рублей против инстаблогера Валерии Чекалиной (ler_chek) и ее мужа Артема.