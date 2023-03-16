СК возбудил новое уголовное дело в отношении блогера Валерии Чекалиной (ler_chek) и ее мужа Артема. Об этом сообщается на сайте управления ведомства по Москве.

По версии следствия, Чекалина и ее муж в апреле 2021 года отмыли денежные средства на сумму более 130 миллионов рублей, добытые преступным путем. Супруги, заявляет СК, приобрели на эти деньги доллары, «чем замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения».

Почему СК считает, что деньги были получены преступным путем, в сообщении ведомства не уточняется.

Дело заведено по статье об отмывании средств группой лиц в особо крупном размере (пункт «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ). Она предусматривает до семи лет лишения свободы.

В начале марта стало известно, что СК завел против Чекалиной и ее мужа дело о неуплате налогов на 300 миллионов рублей. По версии следствия, блогер, которая использует упрощенную схему налогообложения с лимитом доходов, превысив этот лимит, стала регистрировать свой заработок на ИП мужа и других родственников — вместо того чтобы перейти на общую систему налогообложения.

Валерия Чекалина, у которой в инстаграме больше 10 миллионов подписчиков, в 2020 году заняла седьмое место в рейтинге Forbes самых высокооплачиваемых инстаблогеров России. Ее годовой доход издание оценило в .