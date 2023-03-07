СК завел уголовное дело на блогера Валерию Чекалину о неуплате налогов на 300 миллионов рублей

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против блогера Валерии Чекалиной (ler_chek) и ее супруга Артема Чекалина из-за неуплаты налогов на 300 миллионов рублей.

Согласно пресс-релизу ведомства, Чекалину обвиняют по статье об , а ее супруга — о пособничестве и уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

Чекалина является индивидуальным предпринимателем, используя упрощенную схему налогообложения с лимитом доходов в 150 миллионов рублей. По версии следствия, в период с июля 2020-го по июль 2022 года доходы Чекалиной оказались существенно больше лимита, однако вместо того, чтобы перейти на общую систему налогообложения, блогер решила регистрировать свой заработок на ИП супруга и других родственников.

«Тем самым было организовано поступление доходов от деятельности Валерии Чекалиной на расчетные счета, открытые на ИП данных лиц, чем незаконно осуществила дробление бизнеса и уклонилась от уплаты налогов в размере более 300 миллионов рублей», — говорится в сообщении СК.

По месту жительства фигурантов дела проведены обыски.

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У Валерии Чекалиной больше десяти миллионов подписчиков в инстаграме. Согласно данным Forbes, в 2020 году она заняла седьмое место в рейтинге самых высокооплачиваемых российских инстаблогеров с годовым доходом около 600 тысяч долларов. Чекалина владеет собственным брендом косметики Letique Cosmetics, а также проводит фитнес-марафоны, продает программы тренировок и планы питания.