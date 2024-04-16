FT: Райффайзенбанк, собиравшийся уходить из РФ, разместил объявления о поиске более 2000 сотрудников для российского подразделения

Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI) за последние несколько месяцев разместила объявления о поиске более 2000 сотрудников для российского подразделения, пишет The Financial Times.

Издание отмечает, что такая активность на рынке труда может говорить о том, что банк не только не собирается уходить из РФ, как было объявлено ранее, но планирует развивать бизнес на российском рынке.

FT обнаружила в общей сложности 2,4 тысячи объявлений о наборе на работу в российское подразделение, размещенных Райффайзенбанком с декабря 2023 года. Из них почти 1500 объявлений о поиске менеджеров по продажам и специалистов по обслуживанию клиентов. В вакансиях, которые изучили журналисты, говорится о поиске сотрудников для работы с клиентами из среднего и малого бизнеса, а также с зарплатными проектами.

После того, как журналисты FT обратились в Raiffeisen Bank International за комментариями, банковская группа заявила, что ее глава Йоханн Штробль поручил провести немедленное расследование. В отчете, предоставленном Штроблю, заявили в Raiffeisen Bank International, говорилось, что объявления о поиске сотрудников были написаны с учетом концепции развития банка, в которую после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину по ошибке не были внесены изменения.

В Raiffeisen Bank International подчеркнули, что продолжают попытки продать российское подразделение, а объявления о поиске сотрудников «не отражают мер, принятых RBI для сокращения своего российского бизнеса, и не соответствуют планам на будущее, относящихся к российскому бизнесу».

В Raiffeisen Bank International также заявили, что сократили количество персонала в российском подразделении, что, как обращает внимание FT, не соответствует действительности.

Источники в австрийской банковской группе, в свою очередь, сообщили изданию, что объявления о поиске сотрудников были «крайне неудобными» и вызвали панику, их потребовали срочно удалить и переписать.

Собеседники FT в банке заявили, что для подготовки сделки по выходу с российского рынка банк вынужден удерживать сотрудников, в первую очередь в отделе продаж, повышая им зарплаты и выплачивая бонусы. Рост численности персонала (на 6,6% в период с начала 2022 года по конец 2023 года) в банке объяснили увеличением численности IT-департамента, работающего над созданием автономной IT-архитектуры для банка в преддверии потенциальной продажи. Число специалистов по продажам, заявили в банке, с начала полномасштабной войны сократилось.

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