На журналистку Doxa Марию Меньшикову завели уголовное дело о призывах к терроризму

На главу отдела новостей издания Doxa Марию Меньшикову завели уголовное дело о публичных призывах к терроризму (часть 2 статьи 205.2 УК РФ), пишет Baza.

Источник «Настоящего времени», знакомый с материалами дела, подтвердил эту информацию. Правоохранительные органы о деле не сообщали.

По данным Baza и «Настоящего времени», поводом для дела стал пост в паблике Doxa во «ВКонтакте», где издание предлагало написать письма в поддержку задержанных за поджоги военкоматов. Следствие сочло, что в публикации содержатся признаки оправдания терроризма и побуждения к террористической деятельности, сообщают источники журналистов.

«У фашиствующего режима все перевернуто: война — это мир, свобода — это рабство. И главный враг фашисто_к — солидарность неравнодушных людей, которую теперь приравнивают к „терроризму“», — заявила Меньшикова, комментируя сообщения об уголовном деле.

Меньшикова находится в Германии. По статье, которую вменяют журналистке, ей грозит до пяти лет лишения свободы.

В апреле 2022 года Дорогомиловский суд Москвы приговорил редакторов Doxa Аллу Гутникову, Наталью Тышкевич, Владимира Метелкина и Армена Арамяна к двум годам исправительных работ. Вскоре после освобождения журналисты уехали из России. В сентябре МВД РФ объявило их в розыск. В феврале 2023 года суд заочно ужесточил наказание Гутниковой, назначив ей два месяца колонии общего режима.

После полномасштабного российского вторжения в Украину в самой России начали поджигать военкоматы и другие административные здания. По подсчетам «Медиазоны», к 1 апреля было зафиксировано 94 нападения на административные здания, в 70 случаях целями атак были военкоматы и призывные пункты. С осени 2022 года российские следователи начали переквалифицировать дела о таких поджогах на более тяжкие статьи.