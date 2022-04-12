Редакторов Doxa приговорили к исправительным работам по делу о вовлечении подростков в протесты

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Дорогомиловский суд Москвы приговорил четверых бывших редакторов студенческого издания Doxa Владимира Метелкина, Аллу Гутникову, Армена Арамяна и Наталью Тышкевич к двум годам исправительных работ каждого по делу о вовлечении подростков в протесты.

Такие же сроки фигурантам просил назначить прокурор.

Кроме того, по решению суда журналистам на три года запрещено администрировать сайты.

По сведениям Doxa, каждый день меры пресечения фигурантам дела предполагается засчитать за полтора дня исправительных работ. Таким образом, длительность наказания составит полгода.

Редакторов Doxa задержали в апреле 2021 года по обвинению в вовлечении несовершеннолетних в совершение противоправных действий (статья 151.2 УК РФ). Дело было возбуждено из-за видео, в котором журналисты осуждали преследование студентов за участие в акциях в поддержку политика Алексея Навального. В качестве меры пресечения редакторам Doxa был назначен запрет определенных действий: им запретили пользоваться интернетом, а выходить из дома позволили только на два часа по утрам. Журналисты были вынуждены приостановить свою работу в Doxa.

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь