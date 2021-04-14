Редакторы журнала Doxa Армен Арамян, Алла Гутникова, Владимир Метелкин и Наташа Тышкевич Журнал Doxa

Утром 14 апреля полиция провела обыски в редакции студенческого журнала Doxa и у его журналистов. Обыски прошли дома у главного редактора Армена Арамяна, а также у Аллы Гутниковой, Владимира Метелкина и Натальи Тышкевич. У Тышкевич, по ее словам, полицейские выломали дверь в квартиру; с обыском также пришли в квартиры родителей Арамяна и Гутниковой. После обысков всех четырех журналистов доставили в главное управление Следственного комитета РФ на допрос. У них изъяли телефоны и ноутбуки.

Журналистам предъявили обвинения по уголовной о вовлечении несовершеннолетних в протесты. Следствие просит назначить им меру пресечения в виде запрета определенных действий на два месяца, соответствующие ходатайства поданы в Басманный суд. Уголовное дело, в рамках которого предъявлены обвинения, было возбуждено 22 января — по этому же делу заочно обвиняется соратник политика Алексея Навального Леонид Волков, находящийся за границей.

Следственные действия могут быть связаны с видеороликом, который издание опубликовало 23 января, сообщил адвокат Павел Чиков. В видео журналисты говорили о том, что угрозы руководства вузов отчислить студентов из-за участия в акциях в поддержку Навального незаконны. Через три дня Роскомнадзор потребовал удалить видеоролик, сочтя, что он содержит призывы к участию в несанкционированных акциях. Doxa подчинилась решению, однако подала против ведомства судебный иск, рассмотрение которого пока еще не состоялось.

Редакция Doxa в связи с обысками выпустила заявление. В нем подчеркивается, что издание не согласно с требованием Роскомнадзора по удалению ролика, так как в нем не было призывов к противоправным действиям, а лишь говорилось о том, что не нужно бояться высказывать свое мнение. «Давление, с которым столкнулось журналистское сообщество в последнее время — беспрецедентно, но мы не прекратим нашу деятельность. Мы продолжим освещать то, что важно для молодых людей, и продолжим отстаивать их права», — говорится в заявлении.

Журнал Doxa создали студенты и выпускники ВШЭ и других вузов в 2017 году. Издание позиционирует себя как «журнал о современном университете и проблемах социального и гуманитарного знания». Doxa освещает, в том числе, преследование студентов российских вузов по политическим мотивам — так, например, издание организовывало помощь студентам, которых задерживали на акциях за честные выборы в Мосгордуму летом 2019 года. В конце 2019 года ВШЭ лишила журнал статуса студенческой организации из-за критической статьи о ректоре РГСУ Наталье Починок, которая была посвящена ее предвыборной кампании в Мосгордуму.

Обыски в Doxa — второй случай следственных действий против независимых журналистов за последнюю неделю. 9 апреля сотрудники ФСБ семь часов обыскивали квартиру главного редактора «Важных историй» Романа Анина, после чего его ночью увезли на допрос. Следственные действия проводились в рамках дела о нарушении неприкосновенности частной жизни, которое возбудили в 2016 году по заявлению Ольги Сечиной, в тот момент жены главы «Роснефти» Игоря Сечина. Анин — автор статьи в «Новой газете», в которой рассказывалось о том, что Сечина часто проводит время на яхте «Сейнт Принцесс Ольга» стоимостью 100 миллионов долларов. Он проходит по делу как свидетель. Обыски в рамках дела были проведены и в редакции «Важных историй», при этом в тот момент там не было никого из сотрудников.

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Григорий Левченко