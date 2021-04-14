Суд запретил редакторам Doxa пользоваться интернетом и выходить из дома

Басманный суд Москвы избрал в качестве меры пресечения для редактора студенческого журнала Doxa Владимира Метелкина, которого обвиняют в вовлечении подростков в совершение противоправных действий. Об этом из зала суда сообщает корреспондент «Медузы».

До 14 июня Метелкину запретили круглосуточно выходить из дома — в период с 00:00 до 23:59. Адвокат обвиняемого настаивал на том, чтобы запрет ограничили периодом с полуночи до шести утра.

Также Метелкину нельзя без письменного разрешения следователя общаться с любыми людьми, кроме адвоката и близких родственников, и пользоваться любыми средствами связи, в том числе интернетом.

Обновление. Журналистке Doxa Алле Гутниковой избрали ту же меру пресечения — ей запретили круглосуточно выходить из дома и пользоваться интернетом.

Меру пресечения остальным обвиняемым по делу Doxa изберут позднее.

Возле здания Басманного суда собрались десятки людей, пришедших поддержать журналистов Doxa. Они выстроились в цепь солидарности.

Уголовное дело в отношении Владимира Метелкина, а также главного редактора Doxa Армена Арамяна и журналистов Аллы Гутниковой и Натальи Тышкевич возбудили 22 января, сообщила судья Евгения Николаева, рассматривавшая дело Метелкина. При этом, как допускал глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, дело может быть связано с видео Doxa, опубликованным 23 января. В ролике журналисты заявили, что угрозы руководства вузов отчислить студентов из-за участия в акциях в поддержку Алексея Навального незаконны.

Правка. Первоначально мы неверно назвали Владимира Метелкина главным редактором Doxa. Редакция приносит свои извинения.