ВШЭ исключила журнал Doxa из числа студенческих организаций после статьи о ректоре РГСУ

Студенческий журнал Doxa лишили статуса студенческой организации по решению ​Совета фонда поддержки студенческих инициатив Высшей школы экономики (ВШЭ). Об этом «МБХ медиа» сообщил глава фонда и советник ректора ВШЭ Олег Солодухин.

Он утверждает, что Doxa нанесла вузу «репутационный ущерб», опубликовав текст о ректоре РГСУ Наталье Починок. Материал, по словам Солодухина, «не соответствовал требованиям <…> ВШЭ, в том числе принципам доказательного исследования».

Как пояснил «МБХ медиа» редактор Doxa Армен Арамян, решение фонда означает потерю ресурсной поддержки ВШЭ: «Мы не можем бронировать аудитории, мы не может претендовать на финансирование, мы не можем пользоваться техникой, которую нам предоставляли».

Вопрос о работе журнала ВШЭ начала рассматривать после жалобы ректора РГСУ Натальи Починок на сентябрьский текст о ее участии в выборах депутатов Мосгордумы.

Doxa — независимый студенческий журнал, который в том числе организует помощь студентам, задержанным во время акций протеста в Москве летом 2019 года.