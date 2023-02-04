Суд назначил экс-редактору Doxa Алле Гутниковой два месяца колонии общего режима

Дорогомиловский районный суд Москвы ужесточил наказание экс-редактору Doxa Алле Гутниковой, назначив ей два месяца колонии общего режима. Ранее журналистку приговорили к двум годам исправительных работ по делу о вовлечении подростков в протесты. Об ужесточении наказания Doxa сообщил адвокат Дмитрий Захватов.

«Учитывая категорию преступления, за совершение которого Гутникова осуждена приговором мирового судьи, конкретные обстоятельства дела, данные о личности Гутниковой, в том числе поведение после вынесения приговора, суд считает необходимым назначить Гутниковой отбывание наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима», — процитировал Захватов текст приговора.

Сама Гутникова сейчас находится в Берлине, пишет Doxa.

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Редакторов Doxa задержали в апреле 2021 года по обвинению в вовлечении несовершеннолетних в совершение противоправных действий (статья 151.2 УК РФ). Дело было возбуждено из-за видео, в котором журналисты осуждали преследование студентов за участие в акциях в поддержку политика Алексея Навального.

В апреле 2022 года Дорогомиловский суд Москвы приговорил Аллу Гутникову, Наталью Тышкевич, Владимира Метелкина и Армена Арамяна к двум годам исправительных работ. Помимо этого, суд запретил им три года администрировать сайты. Вскоре после освобождения журналисты уехали из России. В сентябре МВД РФ объявило их в розыск.

Интервью Аллы Гутниковой после освобождения

«Планирую ли я залечь на дно, сидеть как мышка и не высовываться? Нет, не планирую» Редакторы Doxa наконец-то на свободе. Интервью Аллы Гутниковой — о том, что будет дальше

Интервью Аллы Гутниковой после освобождения

«Планирую ли я залечь на дно, сидеть как мышка и не высовываться? Нет, не планирую» Редакторы Doxa наконец-то на свободе. Интервью Аллы Гутниковой — о том, что будет дальше