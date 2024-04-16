Первый канал в репортаже с передовой выдал шевроны в виде герба и флага Удмуртии за знаки различия «канадских наемников», воюющих в ВСУ

В репортаже Первого канала выдали шевроны в виде герба и флага Удмуртии за знаки различия «канадских наемников», воюющих в составе ВСУ. Внимание на это обратил телеграм-канал Udm-info.

Сюжет корреспондента Гусейна Гусейнова из аннексированной ДНР вышел в выпуске новостей в воскресенье, 14 апреля. В репортаже Гусейнов пообщался с одним из бойцов, который занимается сбором трофеев.

Боец показал корреспонденту найденные после штурма знаки отличия. «Были найдены трофеи у „двухсотых“, получается, украинцев. Шевроны Украины, получается, шевроны Канады. Канадские шевроны, получается. Герб», — говорит он и показывает в камеру шеврон с флагом и гербом Удмуртии.

После этого закадровый голос говорит, что «присутствие наемников в рядах ВСУ уже давно ни для кого не секрет».

Как отмечает Udm-info, момент с шевронами транслировался только в выпуске, вышедшем на дальневосточные регионы, — впоследствии его вырезали и во время показа в центральной части России его уже не было.

Иностранные граждане воюют на стороне ВСУ в составе Интернационального легиона теробороны. Власти Украины в 2022 году утверждали, что к легиону присоединились до 30 тысяч человек, однако независимые расследования в 2023 году оценивали количество воюющих иностранных наемников менее чем в три тысячи бойцов.

По утверждению российского Минобороны, с начала войны к ВСУ присоединились 13,5 тысячи иностранных бойцов — в числе них 1005 канадцев, из которых 422 якобы были убиты. МИД Канады в марте 2024 года подтвердил гибель 11 своих граждан с начала войны.

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