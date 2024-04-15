Война Семьсот восемьдесят второй день. Онлайн «Медузы»

Жителя Свердловской области приговорили к 14 годам лишения свободы по делу о сотрудничестве с иностранным государством и призывах к терроризму

Центральный окружной военный суд приговорили к 14 годам лишения свободы жителя Режа Свердловской области Владлена Меньшикова, сообщают «Вечерние ведомости».

Как пишет издание, мужчину признали виновным в сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством и оправдании терроризма (статьи 275.1 и 205.2 УК).

Меньшикова задержали в конце сентября 2022 года, изначально против него возбудили дело о покушении на диверсию (часть 3 статьи 30 УК, часть 1 статьи 281 УК). Следствие утверждало, что житель Режа установил перемычки между двумя рельсовыми путями, где мог проходить состав с военной техникой. По данным «Коммерсанта», Меньшиков установил «скрутку из алюминиевой проволоки» на 80-м километре перегона Реж — Стриганово.

Следствие также утверждало, что Меньшиков сотрудничал с . «Коммерсант» сообщал, что Владлен Меньшиков «активно критиковал» политику президента РФ Владимира Путина, выступал против российского вторжения в Украину, а также разрисовал антивоенными рисунками стелу города Реж и сравнил символ Z со свастикой.