Война Семьсот восемьдесят второй день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 14 апреля читайте здесь.
В результате обстрела Северска Донецкой области погибли четыре человека
Глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин рассказал, что вечером 14 февраля российские войска обстреляли Северск из артиллерии.
По последним данным, погибли четверо мужчин от 36 до 86 лет.
Жителя Свердловской области приговорили к 14 годам лишения свободы по делу о сотрудничестве с иностранным государством и призывах к терроризму
Центральный окружной военный суд приговорили к 14 годам лишения свободы жителя Режа Свердловской области Владлена Меньшикова, сообщают «Вечерние ведомости».
Как пишет издание, мужчину признали виновным в сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством и оправдании терроризма (статьи 275.1 и 205.2 УК).
Меньшикова задержали в конце сентября 2022 года, изначально против него возбудили дело о покушении на диверсию (часть 3 статьи 30 УК, часть 1 статьи 281 УК). Следствие утверждало, что житель Режа установил перемычки между двумя рельсовыми путями, где мог проходить состав с военной техникой. По данным «Коммерсанта», Меньшиков установил «скрутку из алюминиевой проволоки» на 80-м километре перегона Реж — Стриганово.
Следствие также утверждало, что Меньшиков сотрудничал с легионом «Свобода России». «Коммерсант» сообщал, что Владлен Меньшиков «активно критиковал» политику президента РФ Владимира Путина, выступал против российского вторжения в Украину, а также разрисовал антивоенными рисунками стелу города Реж и сравнил символ Z со свастикой.
Командующим войсками оперативного командования ВСУ «Запад» назначен генерал Вадим Шведюк. На прошлой неделе командующих «Юга» и «Запада» Андрея Ковальчука и Сергея Литвинова отправили в отставку.
Шведюк до марта 2022 года был заместителем командующего сил территориальной обороны ВСУ, после чего стал начальником штаба группировки объединенных сил.
Над Краснодарским краем вторую ночь подряд сбивают дроны
Минобороны России отчиталось, что в ночь на 15 апреля над территорией Краснодарского края перехвачен украинский беспилотник.
Других подробностей ведомство не привело.
- Накануне министерство сообщало, что ночью 14 апреля над Краснодарским краем сбили 10 беспилотников. Жители Темрюкского района писали в соцсетях, что проснулись «от мощной взрывной волны».
CNN: Россия изменила тактику массированных ударов по Украине
Российские войска в последние недели стали использовать новую тактику ударов по энергетическим объектам Украины, сообщил телеканал CNN. Если раньше атаки были разрозненны, то теперь стали более точными и концентрированными.
«Их тактика изменилась — к сожалению, не в лучшую для нас сторону», — заявила заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук. По ее словам, в результате массированных российских атак «почти все наши годичные усилия по восстановлению и ремонту были разрушены за несколько дней».
Россия начала применять новую тактику 22 марта во время одного из самых массированных ударов по Украине, сообщил директор киевского Центра исследований энергетической промышленности (EIRC) Александр Харченко. «Новая стратегия заключается в массированных ракетных ударах по конкретным целям, когда большое количество ракет и беспилотников одновременно направлены на очень ограниченное число целей», — сказал он.
В Днепропетровской области в результате падения обломков сбитой ракеты пострадали 13 человек
В результате падения обломков сбитой российской ракеты в Днепропетровской области пострадали 13 человек, сообщил глава местной администрации Сергей Лысак.
Ранее сообщалось, что 14 апреля в 17:50 над Днепровским районом украинские силы ПВО сбили российскую ракету. Ее обломки упали в Днепре и прилегающей к нему Любимовской общине. Среди пострадавших — 15-летний подросток, получивший осколочные ранения и контузию.
В Днепре из-за падения обломков повреждены 33 частных дома.
Зеленский: ситуация на фронте осложняется
Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 14 апреля заявил, что ситуация на фронте становится тяжелее.
«Ситуация на фронте во время такой горячей войны всегда сложная. Но в эти дни — и особенно на донецких направлениях — становится тяжелее», — сказал украинский президент.
- 13 апреля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский говорил, что ситуация на фронте в Донбассе в последние дни «существенно обострилась». По его словам, российские войска активно атакуют на лиманском и бахмутском направлениях штурмовыми группами при поддержке бронетехники, а на покровском направлении пытаются прорвать оборону, используя десятки танков и БМП. Главком ВСУ отметил, что наступлению помогает теплая сухая погода, благодаря которой технике легче продвигаться.
Здравствуйте! Начинается 782-й день полномасштабного вторжения российских войск в Украину. В этой трансляции мы продолжим следить за главными событиями, связанными с войной. Спасибо, что читаете нас.