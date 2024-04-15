«От пневмонии вылечили, осталось излечить от туберкулеза» Алексей Горинов написал письмо судье, которая посадила его на семь лет

Алексей Горинов в Мосгорсуде во время рассмотрения его апелляции на приговор. 19 сентября 2022 года Иван Водопьянов / Коммерсант / Sipa USA / Scanpix / LETA

Политик Алексей Горинов — первый в России приговоренный к реальному сроку по статье о «фейках» про российскую армию — написал письмо судье Олесе Менделеевой, отправившей его в июле 2022 года на семь лет в колонию. Письмо опубликовала «Новая газета».

Менделеева, пишет Горинов, — «лицо, существенно повлиявшее на течение моей единственной жизни, а потому небезразличное к моей судьбе», и он хочет рассказать судье, как проходит «исправление, на которое я отправлен с вашей легкой руки».

Горинов напоминает, что в колонии ему предстоит пробыть еще «пять недолгих лет» и он подготовил «своего рода промежуточный отчет о ходе исправления».

За время нахождения в СИЗО, пишет Горинов, он:

научился выгонять спирт из сахара с помощью хлеба;

научился делать веревочки из целлофановых пакетов;

понял, что такое настоящий чифир и как его правильно готовить;

узнал, как по ночам осуществляется межкамерная связь, как прокладываются «дороги» и что значит «стоять на дороге».

Кроме того, отмечает политик, он узнал многие слова и выражения, используемым в тюремной среде, на таком уровне, «что вполне мог бы прочитать на эту тему полноценную лекцию будущим филологам». Однако, признает Горинов, при этом он «основательно подзабыл все то, что когда-то действительно преподавал».

Познавать «совершенно новый чудный мир», пишет Горинов, он продолжил в ИК-2 Покрова Владимирской области. По пути в колонию, отмечает он, одним из его попутчиков был убийца-рецидивист, «который никак не мог взять в толк, за что меня осудили и назначили столь большой, по его мнению, срок».

В самой колонии, рассказывает политик, находившихся на карантине «заставляли зачем-то раскурочивать дорогу — тупо колоть лед на холоде и ветру». Он простудился и оказался в тюремной больнице с воспалением легких.

После того, как его состояние улучшилось, пишет Горинов, его не выписали, а поселили в палату к двум заключенным, отбывающим срок лишения свободы в условиях строгого режима, и установили там телевизор. Их разговоры записывались, чтобы «кураторы» могли собрать материалы для нового дела об «оправдании терроризма». О предъявленных Горинову обвинениях по второму делу стало известно в ноябре 2023 года.

Поводом для первого дела Алексея Горинова стало то, что он во время заседания совета муниципальных депутатов Красносельского района Москвы, в состав которого входил, предложил, в числе прочего, объявить минуту молчания «по жертвам происходящей военной агрессии в Украине».

Еще о первом деле Алексея Горинова

Муниципальный депутат из Москвы Алексей Горинов называл войну войной. За это его приговорили к семи годам колонии «Медуза» рассказывает о первом реальном сроке по статье о «фейках»

Еще о первом деле Алексея Горинова

Муниципальный депутат из Москвы Алексей Горинов называл войну войной. За это его приговорили к семи годам колонии «Медуза» рассказывает о первом реальном сроке по статье о «фейках»

«Но на этом мои приключения в системе ФСИН России не закончились. Именно там, в ИК-3, в последний день моего нахождения в больнице, меня без объяснения причин поставили на так называемый профилактический учет как склонного к побегу», — напоминает он.

Постановка на профилактический учет, пишет Горинов, предполагает, что заключенный каждые два часа делает так называемый доклад, в том числе и в ночное время, что исключает возможность нормального сна.

Горинов несколько раз просил снять его с профилактического учета «из-за отсутствия причин постановки на него». Ответа он так и не получил, а меру дополнительного наказания ему продлили на неопределенное время. Когда же он перестал «делать доклады», на него за несколько дней наложили полтора десятка взысканий, объявили злостным нарушителем режима и поместили в штрафной изолятор, где он пробыл непрерывно в общей сложности 48 дней.

«В результате я вновь оказался в больнице при ИК-3 г. Владимира, откуда и пишу Вам этот отчет. Меня снова лечат в той же системе, которая подвела состояние моего здоровья к опасной черте. От новой пневмонии вылечили, осталось излечить от туберкулеза. При этом ночные пытки лишением меня законного непрерывного восьмичасового сна продолжаются», — пишет Горинов, указывая, что ответ на обращение о «профилактическом учете» он так и не получил.

При этом Горинов особо подчеркивает, что он получил и ответил на несколько тысяч писем и открыток со словами поддержки со всех концов России и из-за рубежа от людей, с которыми прежде не был знаком.

«Обещаю непременно все выдержать и даже, если кому-то так надо, отбыть новый срок и по второму делу», — пишет политик, добавляя, что после выхода на свободу планирует посещать открытые слушания дел, которые ведет Олеся Менделеева, потому что рассмотрение его дела этой судьей его «крайне удивило».

«Это совсем не то, чему меня самого когда-то учили», — подчеркнул Горинов — выпускник Московской государственной юридической академии.