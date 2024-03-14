Алексея Горинова лишили нормального сна в колонии

Политика , осужденного за «фейки» про армию, лишили нормального непрерывного восьмичасового сна в колонии № 3 во Владимире. Об этом он сам рассказал в письме изданию RusNews.

По словам Горинова, в колонии его поставили на профилактический учет как «склонного к побегу» — из-за этого его проверяют по ночам каждые два часа. «Все это сопровождается громким открыванием двери, громыханием обуви, проговариванием голосом с записью на видеорегистратор о том, что нахожусь на своем спальном месте», — пишет Горинов.

При этом, рассказал политик, спать по ночам ему приходится при ярком свете светильника, поэтому он часто накрывает голову одеялом. Однако проверяющий всегда срывает одеяло с головы. «Ему, видите ли, надо убедиться, что это голова моя. Так что сон мой постоянно расстроен и разбит на маленькие отрезки» — говорится в письме Горинова.

В декабре 2023 года адвокаты Алексея Горинова, у которого тяжелое хроническое заболевание легких, заявляли о значительном ухудшении его состояния здоровья в колонии. Российские врачи и депутаты публиковали обращения Владимиру Путину с требованием оказать экстренную медицинскую помощь Алексею Горинову.

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