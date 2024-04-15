В Москве полиция пришла с обыском к бизнесмену, который заказал украинский беспилотник. Он утверждает, что хотел изучить его и разработать аналог

В одном из московских офисов на Партизанской улице правоохранители нашли беспилотник «Баба-яга», который используют украинские военные на фронте, пишут ТАСС и РИА Новости.

По данным РИА Новости, беспилотник был обнаружен во время обыска, прошедшего накануне, но по какой причине он проводился, не уточняется. ТАСС не сообщает, при каких обстоятельствах был найден дрон.

Телеграм-канал Baza также пишет, что беспилотник был найден в ходе оперативно-розыскных мероприятий, и называет его владельцем 30-летнего Николая К., директора компании «Ард Сатком сервис», поставляющей телекоммуникационное оборудование.

ТАСС и РИА Новости не приводят имени владельца, но сообщают, что его допросили. В ходе допроса он рассказал, что хотел изучить устройство беспилотника. Baza уточняет, что беспилотник прислали «с зоны », и владелец хотел изучить его, чтобы разработать аналог, но не успел, поскольку полиция пришла с обыском практически сразу после получения посылки.

По словам Николая, он спросил двух бывших сотрудников компании, которые находятся на фронте, нет ли у них беспилотника «Баба-яга», и один из них согласился прислать его. Николай утверждает, что его компания заинтересовалась встроенной в беспилотник антенной Starlink с модулем, который может выдавать ложную геопозицию.

В российской армии под названием «Баба-яга» фигурируют тяжелые сельскохозяйственные дроны, переделанные под боевые, пишет ТАСС. У таких дронов есть несколько приемников сигнала и они могут использовать алгоритм псевдослучайной перестройки рабочей частоты. РИА Новости пишет, что такие дроны могут нести боеприпасы весом до 50 килограммов.

Командир подразделения аэроразведки ВСУ рассказывал изданию Hromadske, что российские военные называют «Бабой-ягой» в том числе бойцов, которые выполняют задачи бомбардировки с помощью тяжелых дронов в ночное время после того, как аэроразведка установила цели. Украинское издание «Факты» уточняло, что такие беспилотники не могут подниматься выше нескольких десятков метров, развивают небольшую скорость и имеют громкий звук мотора.

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хроника 782-го дня войны

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