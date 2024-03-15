В Южной Корее отменили спектакль с участием Светланы Захаровой. Посольство Украины обвинило прима-балерину Большого театра в поддержке войны

В Сеуле после протеста посольства Украины в Южной Корее отменили спектакль с участием сторонницы Владимира Путина и примы-балерины Большого театра Светланы Захаровой, сообщает The Korea Times.

Постановку Большого театра, в которой Захарова исполняет роль основательницы модного дома Chanel Коко Шанель, должен был пройти 17-21 апреля в Сеульском центре искусств. Однако центр объявил об отмене спектакля, объяснив это решение «необходимостью обеспечения безопасности зрителей и артистов». После сообщения об отмене страница «Modanse» была удалена с сайта центра, отмечает The Korea Times.

Продюсерская компания InArts Production, которая отвечала за организацию показа, заявила, что согласна с решением центра. InArts Production сообщила, что выступление планировалось еще до пандемии COVID-19. В Сеульском центре искусств добавили, что впервые показ был запланирован на 2018 год.

С критикой выступления Захаровой в Сеуле выступило посольство Украины в Южной Корее. Представитель украинской дипмиссии обвинял балерину и директора Большого театра в том, что они «активно потворствуют преступным действиям российского режима на Украине».

По мнению дипломатов, Россия использует подобные мероприятия как «культурное оружие» для оправдания войны и геноцида. Посольство Украины призвало международных партнеров приостановить культурное сотрудничество с Россией. Против гастролей Большого театра в Сеуле также выступило представительство Евросоюза в Южной Корее.

В ответ российское посольство в Сеуле назвало «неадекватными» и «грубыми» требования Украины, заявив, что запланированные концерты — исключительно культурные мероприятия.

Как отмечает The Korea Times, несмотря на отмену выступления Захаровой, в другом культурном пространстве Сеула — Sejong Center — с 16 по 18 апреля запланирован «Гала-концерт балета Большого театра» с ведущими танцорами труппы, который также критиковало украинское посольство. Кроме того, сообщало РИА Новости, с 16 по 19 мая в столице Южной Кореи пройдут гастроли Мариинского балета.

Светлана Захарова с 2006 года состоит в совете по культуре и искусству при президенте России. В 2007-2011 годах балерина была депутатом Госдумы от «Единой России». В 2014 году она подписала письмо деятелей культуры «о поддержке позиции президента Российской Федерации по Украине и Крыму».

После начала полномасштабного российского вторжения Захарова публично не поддержала и не осудила войну (по крайней мере, «Медузе» не удалось найти сообщений об этом). В рамках президентской кампании 2024 года Захарова стала доверенным лицом Владимира Путина.